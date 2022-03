Deborah Togni, chi è la fidanzata di Jeremias Rodriguez/ Così lui ha dimenticato Soleil Sorge

Deborah Togni è la fidanzata di Jeremias Rodriguez. I due fanno coppia fissa da quasi due anni e ad oggi sembrano davvero inseparabili. Lei fa l’assistente di volo, vive a Milano, la stessa città in cui risiede anche il fratello delle famose modelle Cecilia e Belen. Dunque Deborah Togni non è un personaggio dello spettacolo, anche se da quando si è fidanzata con Jeremias, anche lei è finita inevitabilmente sotto le luci dei riflettori.

Spesso, oltretutto, appare negli scatti della famiglia Rodriguez e anche lei ha acquisito una certa popolarità. Da questa sera, lunedì 21 marzo, Deborah farà il tifo per la sua dolce metà, impegnata nella nuova avventura all’Isola dei famosi. Chissà se nel corso delle prossime settimane, la Togni avrà l’occasione di fare una sorpresa al suo grande amore, magari in collegamento video.

Jeremias Rodriguez, grazie a Deborah Togni ha ritrovato il sorriso

Da quando Jeremias Rodriguez fa coppia con Deborah Togni ha ritrovato il sorriso. Quando si sono conosciuti, il fratello di Belen e Cecilia stava attraversando un periodo molto difficile e sofferente dal punto di vista sentimentale. Si era infatti “allontanato” da Soleil Sorge in seguito ad una rottura inevitabile. I due si erano conosciuti proprio nel 2019 all’Isola dei Famosi, come naufraghi. Ma la loro storia d’amore è svanita non molto tempo dopo la fine del reality. Oggi il cuore di Jeremias Rodriguez batte solo per Deborah Togni e il ragazzo non perde occasione per ribadirlo, sia sui social che pubblicamente, nella vita di tutti i giorni.

