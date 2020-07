Deborah Togni è la nuova fidanzata di Jeremias Rodriguez?/ Gli indizi rivelano che..

Se Belen Rodriguez ha perso l’amore di Stefano De Martino, Jeremias Rodriguez forse lo ha ritrovato dopo l’addio a Soleil Sorge. Della sua vita privata si sa sempre molto poco a meno che non si qualcosa di importante e strepitoso ma questa volta l’attenzione è caduta su una giovane ragazza che ultimamente è spesso insieme a lui in giro per Milano con amici e non solo. Di chi si tratta? Secondo gli ultimi rumors sembra che si tratti della bella Deborah Togni. Non sappiamo ancora se i due siano davvero fidanzati o meno, ma quello che è certo è che Jeremias Rodriguez sta passando molto tempo insieme a lei e che anche nelle sue ultime storie lei è presente sia in gruppo con gli amici che dopo più tardi quando i due posano in una foto abbracciati e teneri insieme ad un’altra coppia formata dall’amico Luca e quella che potrebbe essere la sorella della misteriosa Deborah, ovvero Vanessa.

JEREMIAS RODRIGUEZ E’ FIDANZATO CON DEBORAH TOGNI?

Al momento non sappiamo altro se non che la misteriosa ragazza dovrebbe essere siciliana. Lo stesso Jeremias Rodriguez in una storia, inquadrandola, commenta: “L’unica siciliana bianca” prendendola in giro per la sua poca abbronzatura. Dallo scatto e dalla sintonia, i due sembrano qualcosa di più che semplici amici visto la posa di lei, che posa un braccio sulla sua coscia, e di lui che la tiene stretta. Finalmente l’argentino ha ritrovato l’amore dopo la traballante storia con Soleil o prima di Deborah ci sono altre donne poco degne di finire nelle sue storie? Non possiamo far altro che continuare a seguirlo sui social per capire la verità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA