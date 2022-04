Deborah Togni, fidanzata Jeremias: “Il mio amore torna!”/ Addio all’Isola per lei

Jeremias Rodriguez, addio all’Isola dei Famosi per Deborah Togni: “Sto male, ho bisogno di vederla”

Nella nona puntata de L’Isola dei Famosi, il pubblico ha scelto di mandare a casa Jeremias Rodriguez, al televoto insieme alla coppia formata da Roger ed Estefania. Il concorrente ha dunque abbandonato la Palapa e raggiunto, quasi un’ora più tardi, il papà Gustavo e Clemente su Playa Sgamada, abbandonata poco prima da Lory Del Santo e Marco, tornati in gioco. Dopo essere approdato sulla nuova Isola, il concorrente sarebbe dovuto entrare in nomination con i due concorrenti rimasti lì per capire chi tra loro tre sarebbe dovuto tornare a casa. Un televoto che però non si è tenuto: l’argentino, infatti, ha annunciato di voler tornare a casa.

Il fratello di Belen ha annunciato di voler tornare a casa dalla sua fidanzata Deborah Togni, con la quale ha un rapporto molto profondo. L’addio all’Isola dei Famosi arriva dunque per lei: l’ex naufrago non vede l’ora di riabbracciarla e di passare un po’ di tempo insieme dopo alcune settimane di distanza che lo hanno provato. I due hanno infatti un legame molto stretto: lei lo ha aiutato ad uscire da un momento difficile della sua vita.

Quando Ilary Blasi e gli opinionisti in studio hanno provato a convincerlo a rimanere o quantomeno a rifletterci con più calma, essendo Playa Sgamada più tranquilla rispetto all’Isola classica, Jeremias Rodriguez ha risposto: “La vita è mia, non quella del pubblico. Gli voglio bene, ma questa è la mia scelta. Voglio tornare dalla mia fidanzata Deborah Togni. Al mio ritorno ho una notizia bellissima da raccontarvi” ha aggiunto. La decisione, dunque, è ormai presa, e a niente sono valsi i tentativi di fargli cambiare idea per tenerlo ancora all’Isola dei Famosi.

Jeremias Rodriguez ha poi spiegato il perché abbia scelto di partecipare al programma nonostante la sua avversione contro i reality: “Il mio scopo era portare qui papà. Io non vivo di reality, è un mondo che non mi piace. Ne ho già fatti due. La mia vita è bellissima e ho bisogno di tornarci. Oggi mi sono tolto l’ultimo peso che avevo, ovvero quello di chiedere scusa e dire come la penso”. Deborah Togni, dal suo canto, ha reagito con gioia alla notizia del ritorno a casa del fidanzato. Sui social, la giovane ha scritto: “Daleeee, torna a casa l’amore mioooo”.











