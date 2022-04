Deborah Togni, fidanzata Jeremias Rodriguez/ Lui: “mi ha salvato la vita”

Deborah Togni è la fidanzata di Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen Rodriguez e concorrente de L’Isola dei Famosi 2022. Durante le dirette del reality show condotto da Ilary Blasi, Jeremias ha avuto modo di parlare con la sua fidanzata rivelando anche dettagli sulla loro storia d’amore. In particolare il naufrago ha confessato come e quando ha conosciuto la bella Deborah: “l’ho conosciuta alla fine del primo lockdown, non passavo un bel periodo da anni, sono stati quasi 7 anni senza uscire di casa, non volevo vedere nessuno perché ero triste. Dopo tanti anni avevo bisogno di vedere la luce. Lei mi ha fatto capire che non dovevo modificarmi per piacerle, mi ha salvato la vita. Mi ha fatto vedere le cose belle che c’erano in me, da quel momento non ci siamo più separati. togni, non vedo un’altra persona in grado di creare una famiglia con me”.

Una conoscenza che gli ha cambiato la vita, visto che i due sono felicemente innamorati da due anni e hanno grandi progetti di vita. Proprio Jeremias ha detto: “mi ha salvato la vita, mi ha fatto vedere delle cose belle che ho di me. Sono convinto che sarà la persona che mi accompagnerà per tutta la vita, sarà la madre dei nostri figli”.

Deborah Togni e Jeremias Rodriguez: “è stato un colpo di fulmine”

Tra Deborah Togni e Jeremias Rodriguez è stato amore a prima vista. Proprio così, a confermarlo è stato proprio l’ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha rivelato: “è stato un colpo di fulmine, l’ho incontrata dopo il primo lockdown, in un periodo difficile per me”. Parole dolci quelle pronunciate da Jeremias che è follemente innamorato della sua Deborah che sui social in diverse occasioni ha espresso tutto il suo amore per la compagna.

“Auguri all’anima più pura, più dolce e più altruista che io abbia mai incontrato, non ti ringrazierò mai abbastanza per come ti prendi cura di me, di noi. Te amo por ser mi paz” – ha detto Deborah sui social.

