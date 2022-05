Deborah Togni, fidanzata Jeremias Rodriguez/ Lui: “Sarà la madre dei miei figli”

Jeremias Rodriguez e Deborah Togni sempre più uniti dopo l’Isola dei Famosi

Deborah Togni è la fidanzata di Jeremias Rodriguez. Alcuni hanno sentito il suo nome per la prima all’Isola dei Famosi, quando il naufrago manifestava nostalgia di casa e della sua dolce metà. Ma in realtà, Deborah e Jeremias, non sono una coppia dell’ultima ora, infatti stanno insieme dall’estate del 2020. Furono loro stessi ad annunciare sui social il loro colpo di fulmine, postando due foto molto romantiche nel giorno del fidanzamento. Durante la sua esperienza all’Isola dei Famosi, Jeremias ha dimostrato di tenere moltissimo al rapporto con Deborah, rievocando puntualmente i momenti belli trascorsi insieme. Una volta tornato a casa dall’Honduras, il ragazzo ha poi ritrovato la sua dolce metà ad attenderlo in aeroporto, con un bacio appassionato che ha fatto il giro dei social.

Jeremias Rodriguez/ Dalla diagnosi della malattia al matrimonio con Deborah Togni

Jeremias Rodriguez su Deborah Togni: “Grazie a lei ho capito cos’è l’amore”

“Ho capito cos’è l’amore, è la donna della mia vita, mi vedo con lei per sempre, sarà la madre dei miei figli”, ha confessato Jeremias durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Con la sua Deborah ha grandi progetti per il futuro, il fratello di Belen Rodriguez non ha fatto mistero di voler costruire una famiglia con la ragazza, a cui attribuisce il merito di averlo aiutato ad uscire da un periodo molto difficile della sua vita. I due, oggi, sono innamoratissimi e non perdono occasione per gridarlo al mondo.

LEGGI ANCHE:

Jeremias Rodriguez, penale da 50mila € per abbandono Isola dei Famosi?/ "Non potrà…"Jeremias Rodriguez sposa Deborah Togni, la sorella Cecilia conferma/ Spunta il like!

© RIPRODUZIONE RISERVATA