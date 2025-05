COLPO PESANTE PER LA PRESIDENTE TODDE: I GIUDICI RESPINGONO IL RICORSO SULLA DECADENZA

Quasi sei mesi per avere un parere negativo e per rimettere ora il futuro di Regione Sardegna in assoluta incertezza: è un terremoto politico quello che colpisce la giunta di Alessandra Todde dopo che il Tribunale di Cagliari stamane ha respinto il ricorso contro l’ordinanza di decadenza del Collegio Regionale di garanzia elettorale (situato presso la Corte d’Appello del capoluogo sardo). A seguito delle indagini sulle presunte irregolarità per le spese della campagna elettorale delle ultime Elezioni Regionali, era stato intimato nell’ordinanza la decadenza della giunta Todde – formata da M5s, Pd, Italia Viva e AVS oltre alle civiche progressiste – con immediato ritorno alle urne.

Se è vero che mancano ancora due passaggi formali prima di un’effettiva decadenza a poco più di un anno dal voto nella primavera 2024 – il voto in Consiglio Regionale e il ricorso in Corte Costituzionale (contro il presunto conflitto di attribuzione dello Stato sulla legge nazionale che norma i vari casi di decadenza territoriale) – resta un colpo importante inferto al campo largo in Regione Sardegna non da poco: dopo la decadenza annunciata il 3 gennaio 2025, il ricorso immediato di Todde aveva congelato indagini e conseguenze fino al complesso iter formale e burocratico iniziato già in inverno.

Secondo la difesa della Governatrice 5Stelle, la decadenza non avrebbe dovuto aver luogo per inesistenti motivi formali e politici: il collegio dei giudici di Cagliari hanno invece ribaltato il ricorso, giudicando inammissibili gli interventi in difesa della giunta. Va ricordato che la legge nazionale sostiene sia solo il Consiglio Regionale ad avere il ruolo e il compito eventualmente di far decadere la Presidente di Regione, portando ad indire nuove Elezioni Regionali: resta però l’attesa sia per quanto arriverà dalla Consulta il prossimo 9 luglio 2025 con la sentenza della Corte sul ricorso di Todde & Co., sia sull’evoluzione che si avrà ora in Consiglio Regionale a Cagliari dopo che le irregolarità contestate alla Presidente M5s non sono state stralciate dalla complessa posizione giuridica e politica.

COSA PUÒ SUCCEDERE E COME REAGISCE LA PRESIDENTE M5S IN SARDEGNA: “ANDIAMO AVANTI”

Nello specifico probabilmente la situazione rimarrà congelata come in questi ultimi 6 mesi fino a che i giudici della Corte di Consulta non chiariranno se sia costituzionale o meno la legge nazionale utilizzata dal Tribunale del collegio elettorale per poter decretare una decadenza della giunta: mentre dal Centrodestra chiedono le immediate dimissioni della Governatrice, Todde tira avanti e annuncia di voler impugnare la sentenza per far valere le proprie ragioni e convinzioni sul caso che ha terremotato e (da ormai un anno) bloccato riforme e lavori della giunta.

«Noi rispettiamo il ruolo dei giudici e le loro decisioni, anche quando non le condividiamo»: in una lunga nota la Presidente di Regione Sardegna esprime contrarietà per quanto deciso dal tribunale che rimette ancora una volta in campo il tema di una possibile decadenza. Todde impugnerà la sentenza di oggi rilevando come vi siano «diversi punti discutibili e controversi, che i nostri legali stanno puntualmente valutando»: non solo, la Presidente in quota M5s ritiene poco sensato il passaggio in cui viene espresso l’obbligo della Governatrice di rendincontare in prima persona, «pur non avendo personalmente speso nulla».

Al timone della Sardegna fino alla fine della Legislatura, questo promette la Presidente leader del campo largo progressista nell’isola, per dimostrare l’assoluta innocenza: nel frattempo però i passaggi formali restano dirimenti da qui alle prossime settimane, con la maggioranza politica del Centrosinistra che resta comunque appesa al filo delle decisioni che prenderanno Consiglio e Consulta.