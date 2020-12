December Global Holidays/ Dal 6 dicembre al 31, tutte le feste in programma

E’ iniziato ieri il mese di dicembre e per l’occasione Google ha deciso di pubblicare un apposito Doodle dedicato alle numerose festività di questo ultimo mese dell’anno dal titolo December Global Holidays. Sono infatti tantissimi i giorni di festa che si susseguiranno fino al 31 dicembre, iniziando dalle classiche tradizione cattoliche. Si comincerà l’8 dicembre, martedì prossimo, con la Festa dell’Immacolata concezione. Il 24 dicembre, invece, sarà la vigilia di Natale, poi il 25 dicembre la grande festa della nascita di Gesù, e quindi il successivo 26 dicembre, la festa di Santo Stefano. Si chiuderà quindi in bellezza, con il 31 dicembre, San Silvestro, e la notte più lunga dell’anno in attesa del 2021. In numerose regioni d’Italia, soprattutto nella bergamasca, un’altra data da segnare in rosso è il 13 dicembre, Santa Lucia, una sorta di “Natale” per i più piccoli, visto che vengono donati a loro dei regali come da tradizione. December Global Holidays che includono ovviamente anche le tradizioni estere, come ad esempio quelle tedesche, dove la data importante è il 6 dicembre, il giorno di San Nicola, una festa sentita soprattutto nei paesi nordici.

DECEMBER GLOBAL HOLIDAYS, LO JÓLASVEINAR FINLANDESE E…

Fra le December Global Holidays da segnare sul calendario anche la festa del Babbo Natale islandese, chiamato Jólasveinar: non si tratta in realtà di una sola persona bensì di 13, che arrivano nell’arco di ben 26 giorni, e che chiude questo periodo di festa il 6 gennaio, giorno dell’Epifania o della Befana. In Finlandia, invece, oltre a Babbo Natale c’è anche Mamma Natale, mentre in Danimarca i bambini si travestono da folletti in attesa dell’arrivo di Gesù e di Babbo Natale. Le December Global Holidays riguardano anche feste di altre religioni che cadono proprio in questo periodo, a cominciare dal tradizione Hanukkah ebreo, che cade fra il 10 e il 18 di questo mese, e che ricorda la consacrazione di un nuovo altare nel Tempio di Gerusalemme dopo che la Giudea è stata liberata. Come dimenticarsi della Festa della Luce degli Stati Uniti, celebrata dalla comunità afroamericana dal 26 dicembre al primo gennaio, mentre in Inghilterra il 26 è il Boxing Day, giorno in cui si festeggia guardando le partite di Premier League. Infine, l’Omisoka, il capodanno giapponese, che cade ovviamente fra il 31 dicembre e l’1 gennaio.



