December Global Holidays/ I film di Natale cult: Mamma ho perso l’aereo e non solo

Prosegue anche oggi il Doodle di Google dedicato alle festività dicembrine, le December Global Holidays. Oggi, per l’occasione, vogliamo soffermarci su quella che è divenuta ormai una sorta di tradizione di questo periodo che ci accompagna il Natale: la visione di un bel film natalizio. Rarissimi coloro che non hanno mai passato una sera o una domenica particolarmente fredda sul divano con coperta, pigiamone e appunto una pellicola dalle magiche atmosfere natalizie. Del resto il mondo della cinematografia è pieno di film cult, a cominciare da quello che per molti è il film di Natale con la F maiuscola, leggasi Mamma ho perso l’aereo. Uscito nel 1990, esattamente 30 anni fa, spopolò all’epoca nelle sale cinematografiche, e la sua prima visione televisiva venne vista da milioni di spettatori italiani. Le avventure del piccolo Kevin che deve difendere la propria abitazione da due ladri maldestri, sono epiche, divertenti e magiche, e ogni anno, in questo periodo, le si riguardano con estremo piacere.

DECEMBER GLOBAL HOLIDAYS: I FILM DI NATALE PIÙ FAMOSI D’ITALIA

Proseguiamo il nostro viaggio nei film delle December Global Holidays con un’altra pellicola di grande successo, leggasi Miracolo sulla 34esima strada, film ambientato come intuibile a New York, e con protagonista un simpatico nonnino che si rivela poi essere Babbo Natale. Se invece foste alla ricerca di un film per i più piccoli, il Grinch, sia nella versione “originale” sia in quella più recente a cartone animato, resta un altro grande must dei film per le December Global Holidays, senza dimenticarsi tutta una serie di cartoon della Disney e Dreamworks, realizzati appunto per il Natale. Anche l’Italia è famosa per alcuni prodotti cinematografici degni di nota, come ad esempio “Il peggior Natale della mia vita” con Fabio De Luigi e Diego Abatantuono, coppia che poi ritroviamo in “10 giorni senza Babbo Natale”, film che sarebbe dovuto uscire nelle sale in questo periodo, ma che a causa del lockdown viene tramesso solo sulle piattaforme streaming on demand.



