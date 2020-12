December global holidays/ Il Natale in Repubblica Ceca: fra tradizioni e premonizioni

E’ il 14 dicembre, e ciò significa che mancano solo 11 giorni al Natale, quella che senza dubbio è la principale delle festività di dicembre in tutto il mondo, o December global holidays. Ce lo ricorda anche uno speciale Doodle di Google che ci sta accompagnando mano nella mano in questo lungo e piacevole cammino, che ci permette di scoprire le principali celebrazioni di questi giorni in tutto il mondo. Oggi torniamo a parlare del Natale ed in particolare dei festeggiamenti nell’Europa dell’Est. Nella Repubblica Ceca si festeggia in particolare il 24 dicembre, la Vigilia, e il 25 e il 26 dicembre risultano comunque essere dei giorni di vacanza. Fra i bambini cechi non vi è tanto il mito di Babbo Natale quanto quello di Jezisek o “piccolo Gesù”, quello che da noi è chiamato Gesù Bambino. Come ricorda Wikipedia, in Repubblica Ceca vi sono numerose tradizioni centenarie, a cominciare dal digiuno per tutta la Vigilia, fino a che non viene servita una sontuosa cena che serve per vedere il “maiale d’oro”.

DECEMBER GLOBAL HOLIDAYS, NATALE IN REPUBBLICA CECA: LA TRADIZIONE DEL PIOMBO

Anche in Repubblica Ceca, così come nel nostro paese, i doni sono posizionati sotto l’albero di Natale, fra le principali tradizioni delle December global holidays (o festività di dicembre in tutto il mondo), ma vengono aperti solamente dopo il pranzo del 25 dicembre e non la notte del 24. Fra le tradizioni più particolari vi è quella del taglio della mela: se appare una stella al centro a quel punto significa che l’anno seguente sarà un successo, se invece dovesse apparire una croce, il nuovo anno sarà senza dubbio meno lieto. Le ragazze, invece, sono solite gettare le scarpe dietro le spalle, e se la punta dei piedi tocca la porta a quel punto la ragazza si sposerà entro l’anno seguente. Infine la tradizione del piombo fuso versato in acqua: una volta che sarà raffreddato assumerà una forma specifica che servirà poi per predire il futuro. Questo viaggio speciale nelle December global holidays (o festività di dicembre in tutto il mondo) ci ricorda quanto ogni paese festeggi in modo proprio non soltanto le feste tipiche nazionali ma anche il Natale.



