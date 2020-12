December Global Holidays/ Natale a New York: dal Rockefeller alla parata

Il Natale è la festa senza dubbio più importante delle December Global Holidays, le festività di dicembre a cui Google sta dedicando dal primo giorno del mese un Doodle speciale. In questo focus vogliamo soffermarci proprio sul 25 dicembre, ed in particolare su quella che storicamente viene considerata la città più magica per il Natale, ovvero, New York. Forse sarà anche per via dei numerosi film natalizi ambientati nella Grande Mela, come ad esempio Mamma ho riperso l’aereo, Miracolo sulla 34esima strada, per arrivare fino al Cinepanettone Natale a New York, fatto sta che la metropoli sulla costa est degli Stati Uniti ha sempre un grande fascino in questo periodo, e molti giurano che almeno una volta nella vita bisogna visitarla a Natale. Il perchè è semplice: le attrazioni, gli eventi, e soprattutto l’atmosfera natalizia pervade la città, e si comincia a fine novembre, con la tradizionale parata del giorno del Ringraziamento, dove sfilano la banda di Macy’s e i palloni aerostatici a tema natalizio e dedicati ai bambini.

DECEMBER GLOBAL HOLIDAYS, L’ALBERO DI NATALE, LO SHOPPING E…

La Macy’s Thanksgiving Day Parade è sempre dubbio uno degli eventi principali delle December Global Holidays, tenendo conto che si tiene ininterrottamente da 90 anni a questa parte, e che quest’anno, nonostante pandemia di covid, si è deciso di non cancellarla. La parata scatta all’incrocio fra la 77esima e Central Park West, e si chiude fra la 34esima e la Seventh Avenue. Come dimenticarsi poi dell’albero sito presso il Rockefeller Center, probabilmente l’abete natalizio più famoso al mondo. Alto più di 25 metri e con più di 45mila luci, con tanto di stella Swarowski in alto, New York dedica all’accensione dell’albero un vero e proprio evento che attira migliaia di curiosi e che quest’anno è caduto lo scorso 4 dicembre. Ovviamente a New York non mancano lo shopping e le vetrine allestite per Natale in maniera a dir poco spettacolare. Infine, cosa c’è di meglio che una bella pattinata sul ghiaccio? Per farlo potrete recarvi presso il suggestivo The Rink, sito presso il Rockefeller Center (a pochi passi dall’albero), aperta già dai primi di ottobre.



