December Global Holidays/ San Nicola in Germania: i Krampus, le mele e i presepi

Prosegue il mese di dicembre e di conseguenza anche le December Global Holidays, le tradizionali festività di questo periodo. Oggi, 3 dicembre, vogliamo concentrarci sulla festa di San Nicola, che cade di preciso il 6 di questo mese, e che è sentita non soltanto in Puglia ma anche in Germania e in molti paesi del nord Europa. Si tratta di una celebrazione religiosa che in tedesco è chiamata San Nikolaus e che fa riferimento al vescovo vissuto a Myra nel quarto secolo. Era considerato un vero e proprio benefattore dei bambini e la tradizione vuole che in quel giorno si regalino noci, mele e dolci ai bambini ma anche ai più grandi. Per festeggiare l’evento, sono molte le persone che in Germania si travestono da San Nicola (barba bianca lunga, una tunica di colore arancio, il classico capo da vescovo in testa e un bastone in mano), consegnando appunto i loro doni a quei bambini che hanno fatto i bravi durante l’anno.

DECEMBER GLOBAL HOLIDAYS: LE FIGURE SPAVENTOSE DEI KRAMPUS

La festività di San Nicola, fra le tradizioni più sentite delle December Global Holidays, è accompagnata da alcune figure decisamente più inquietanti, ovvero, i Krampus: sono particolarmente spaventosi, soprattutto per i bambini, in quanto sono rappresentati da maschere diaboliche con lunghe corna, denti affilati e sguardi minacciosi; inoltre, quando camminano sferragliano le catene e così facendo spaventano la gente. Come ricorda muenchen.de, i Krampus sono soliti sfilare durante il tradizionale mercatino di Natale di Marienplatz a Monaco di Baviera, anche se quest’anno l’evento non si terrà causa misure restrittive in corso contro il coronavirus. Un altro grande simbolo di San Nicola, ricordiamo, una delle feste principali delle December Global Holidays, è il presepe, che così come il Natale, viene realizzato in milioni di case di cittadini tedeschi. Sempre a Monaco di Baviera, in questo periodo, si può ammirare la collezione di presepi del Bayerisches Nationalmuseum (Museo nazionale bavarese), dove si possono trovare veri e propri capolavori provenienti dalla Baviera ma anche dell’Italia.



