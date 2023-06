DECISION TO LEAVE/ Il raffinato thriller sentimentale di Park Chan-wook

Un raffinato thriller sentimentale, il ritorno di un grande autore che ha regalato alcune delle pellicole migliori del secolo. Decision to Leave di Park Chan-wook è un meraviglioso film hitchcockiano – a partire dalla colonna sonora – in grado di colpire lo spettatre per la sapiente gestione della tensione. Dopo il passaggio in sala con Lucky Red, il film è ora disponibile in DVD e 4K UHD + Blu-ray con Plaion Pictures e Lucky Red.

SINOSSI – Mentre indaga sulla morte di un uomo precipitato misteriosamente dalla montagna, il detective Hae Jun incontra la sfuggente Seo-rae, giovane vedova della vittima, che non sembra essere sconvolta per la scomparsa del marito e che, proprio per questo, diventa subito la principale sospettata dell’omicidio. Colpevole o innocente? Malinconica e misteriosa, la donna riesce a destare l’interesse del detective e accendere in lui una passione dirompente, che lo porterà a mettere in pericolo la sua professione.

Presentato in concorso al 75º Festival di Cannes, dove ha vinto il Prix de la mise en scène, Decision to Leave è un noir romantico che si rifà ai grandi classici ma che resta moderno nel contenuto e nella forma. Una narrazione elegante che accende i riflettori su temi come l’amore, la perdita e la solitudine. È meno erotico del precedente The Handmaiden, ma ha una sua componente seducente. Con il film sopracitato inoltre condivide un fascino per gli impulsi più oscuri dell’animo umano come la violenza, il tradimento e l’impulso a mentire. L’equilibrio tra dolore e piacere si rispecchia nel gioco di sguardi tra i due protagonisti, anche se spesso è sbilanciato. Impossibile non citare il solito straordinario lavoro sulla messa in scena, così come le interpretazioni dei due protagonisti.

