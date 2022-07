Decoder Digitale Terrestre DVB-T2/ Nokia, Strong, Edision: modelli a meno di 30 euro

I decoder per il digitale terrestre e il nuovo segnale DVB-T2 sono senza dubbio fra gli oggetti più venduti degli ultimi mesi. Del resto, a partire dal prossimo 1 gennaio 2023, tutte le vecchie televisioni che non potranno ricevere il nuovo segnale risulteranno di fatto inutili, a meno che appunto, non ci associate un decoder ad hoc con il segnale DVB-T2 per il digitale terrestre. Si tratta di un dispositivo che ha vari prezzi, ma che in generale si compra molto bene anche sotto i trenta euro. Per venire incontro alle esigenze di chi magari non capisce più di tanto di tecnologia e di decoder, abbiamo deciso di selezionare per voi tre modelli dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, fra i più venduti su Amazon, il portale e-commerce più famoso al mondo.

Partiamo dal modello a marchio Nokia, azienda famosissima in tutto il mondo per i suoi telefoni. Si tratta di uno dei modelli più compatti e nel contempo meglio riusciti dal punto di vista estetico, al momento in circolazione. Fra le varie funzioni, la possibilità di creare liste di canali preferiti, di impostare il timer in vista dell’inizio di un film o di una trasmissione, e la capacità di riprodurre foto e video attraverso una presa usb. Il modello è ovviamente dotato di telecomando e al momento potrete acquistarlo a questo link su Amazon, a soli 29.90 euro, -25%.

DECODER DIGITALE TERRESTRE DVB-T-2: IL MODELLO A CHIAVETTA E L’EDISION

Proseguiamo con il modello di decoder per digitale terrestre DVB-T2 a marchio Strong, un modello cosiddetto “a chiavetta”, avendo appunto la forma di una pendrive. La sua particolarità è quella di “scomparire” dietro la tv, una volta collegata alla presa HDMI dedicata. E’ previsto anche in questo caso una presa usb, ed il suo prezzo è di soli 28.90 euro, grazie ad uno sconto del 12 per cento: qui il link per l’acquisto.

Chiudiamo con quello che è uno dei decoder digitale terrestre DVB-T2 più venduti in assoluto su Amazon, leggasi il modello a marchio Edision. Si tratta di un prodotto Amazon’s Choice in grado di memorizzare fino a 6.000 canali fra tv e radio. E’ dotato di un’uscita HDMI, un display led e la guida elettronica alla programmazione Edivision. Anche in questo caso stiamo parlando di un dispositivo al di sotto dei 30 euro, precisamente 27.70: qui il link all’articolo.

