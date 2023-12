Decontribuzione Sud 2024/ Proroga confermata: regole per l’esonero (22 dicembre 2023)

La decontribuzione al Sud nel 2024 è stata confermata con successo dalla Commissione Europea, che se non fosse per il costante aggiornamento del disco verde, questa misura potrebbe rimanere in vigore (in modo “strutturale”), fino all’anno 2029.

Il bonus al Sud Italia è previsto per i datori di lavoro privati che si trovano in Regioni del Mezzogiorno, affinché siano incentivati ad aumentare le assunzioni, specialmente dove non c’è lavoro. In altre Regioni invece, l’occupazione mancante sembra esser dettata dalla mancata conoscenza della ricerca di certe figure.

Decontribuzione Sud 2024: le regole a cui sottostare

La decontribuzione al Sud nel 2024 fa riferimento a delle regole specifiche, che vengono previste nel comma 161 della Legge 178/2020 – che sono sempre uguali a quelle presenti nel Messaggio 4593/2022. La misura non prevede limiti singolari, se non quello “Temporary Crisis Framework” imposto negli aiuti di Stato.

Il massimale a cui facciamo riferimento prende come esempio, la singola impresa che potrà beneficiare di 300 mila euro massimo e per quelle attive nel settore acquacoltura e pesca, mentre fino a due milioni di euro per tutti gli altri settori previsti nella misura.

In base alla legge prevista da quest’ultima misura, lo sconto INPS ammonta al 30% fino all’anno 2025, al 20% nel 2026-2027, ed infine al 10% nei prossimi due anni.

Il requisito che dovrà soddisfare il datore di lavoro che potrà usufruire dell’esonero contributivo per i nuovi lavoratori, è quello di avere l’unità operativa in una delle seguenti Regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

Per “unità operativa”, si fa riferimento a quelle sedi dove il datore di lavoro a denunciato in Uniemens tutti i suoi dipendenti (comunicazione dei dati personali ai fini contributivi).

Lavoro in somministrazione

Sulla decontribuzione al Sud nel 2024, per i lavori in somministrazione occorre fare chiarezza: l’esonero vale soltanto se l’agenzia pur essendo collocata in una Regione diversa da quella del Mezzogiorno, il lavoratore svolge attivamente il servizio al Sud Italia.

Viceversa, se l’Agenzia fosse al Sud ma il lavoro si trovasse in una zona differente dal Mezzogiorno, allora l’esonero contributivo sarà nullo.

