Ci sono stati nuovi chiarimenti dal fisco sulla decontribuzione Sud 2025 e sulla possibilità di farlo valere in smart working.

La decontribuzione Sud è una misura utilizzabile nel 2025 da parte delle aziende che vogliono ampliare l’organico e assumere i giovani con un contratto a tempo indeterminato.

Dopo dei chiarimenti tra l’INPS, gli esperti contabili e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, si è evinto che i contribuenti che beneficeranno del bonus potranno lavorare anche in smart working.

Decontribuzione Sud 2025

Il bonus anche noto come “decontribuzione” è una misura rivolta alle aziende del Sud, specialmente PMI, che nel 2025 possono assumere i lavoratori e scontare parte dei contributi che di norma andrebbero pagati all’INPS.

L’obiettivo è quello di mantenere alta la media dell’occupazione nel Mezzogiorno, e allentare i divari con il resto del Bel Paese. A goderne sono le attività imprenditoriali con sede in Sicilia, in Molise, in Sardegna, in Abruzzo, in Calabria, in Puglia e in Campania.

L’esonero della contribuzione spetta ai datori di lavoro delle rispettive imprese del Mezzogiorno, che assumono i lavoratori con un contratto indeterminato (eccetto i contratti domestici e gli apprendistati).

Smart working ammesso

La reale compatibilità tra l’accettazione del bonus e i requisiti dell’impresa che ne fa richiesta, è legata alla sede operativa territoriale.

Dunque il lavoro da remoto dell’impiegato assunto con l’indeterminato può essere ammesso senza che precluda l’incentivo.

La percentuale di sconto contributivo parte dal 25% totale che equivale a 145€ mensili in più in busta paga. Dagli anni successivi la percentuale si ridurrà, fino ad arrivare al 15% al 2029.

Calcoli alle mani

Sia per l’anno 2026 che per quello dopo (2027), la soglia massima ottenibile in più in busta è pari a 125€ al mese, che corrispondono come già accennato al 20% di sconto in termini di contribuzione.

Nel 2028 ci si dovrà accontentare di un importo maggiorato ma più basso, ovvero entro 100€ (sempre al mese e per massimo un anno). L’ultimo anno infine, il benefit sarà di 75€ e alle stesse condizioni attuali.