Decreto Agosto bozza: spunta Fondo casalinghe/ Tasse sospese, Cig, stop licenziamenti

Dall’ultima bozza del decreto agosto è sparito il bonus ristoranti. In una prima versione compariva un rimborso del 20% del conto al cliente, ma questo viene “compensato” con un anticipo del cashback a novembre. Doveva partire a gennaio, infatti, il piano dei micro-rimborsi e premi per chi acquista con moneta elettronica (carta di credito, bancomat e app). Ma non riguarderà solo i ristoranti, anche una serie di attività. Le novità del decreto agosto ovviamente non finiscono qui. Ci sarà più tempo per pagare le tasse in sospeso, cioè due anni. La data dell’appuntamento col fisco resta fissata al 16 settembre, ma le rate mensili da 4 diventano 24. Inoltre, è previsto lo stop alla riscossione delle cartelle fino al 15 ottobre, e così quella della seconda rata per Imu per alberghi, cinema, fiere, discoteche e night club. Sospese anche Tosap e Cosap nel 2020. Confermato il blocco dei licenziamenti. Le aziende potranno licenziare al termine della cassa Covid, prorogata di 18 settimane, o dei 4 mesi di sgravi contributivi alternativi.

BOZZA DECRETO AGOSTO: CIG E REDDITO DI EMERGENZA

Le aziende che hanno usato la cassa Covid a maggio e giugno ma non hanno richiesto la proroga beneficeranno dell’esonero totale dei contributi previdenziali per massimo 4 mesi. Ci saranno anche 6 mesi di sgravi al 100% per assunzioni a tempo determinato e 3 mesi per assunzioni a tempo determinato di lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari. Le imprese che operato al Sud avranno un’agevolazione del 30% dei contributi previdenziali, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020. La bozza del decreto agosto prevede anche la proroga del reddito di emergenza con una quota una tantum, da 400 a 800 euro in base al nucleo familiare. Si può fare domanda all’Inps fino al 15 ottobre. Le risorse destinate alla ristorazione diminuiscono: il fondo è di 400 milioni e vi potranno accedere solo coloro che hanno registrato cali di fatturato e che acquistano prodotti da filiere al 100% made in Italy. C’è poi la quota di beni e servizi ceduti dall’azienda ai dipendenti che non occorre alla formazione del reddito che sale a 516,46 euro.

BOZZA DECRETO AGOSTO: CAPITOLO SANITARIO E CIG AIRITALY

Nella bozza del decreto agosto c’è spazio anche per un capitolo “sanitario”. Il governo vuole stanziare 482,5 milioni per gli straordinari del personale medico per smaltire le liste d’attesa delle attività rimandate a causa dell’emergenza. Quindi, sono stati triplicati i fondi per il bonus babysitter dedicati alla categoria. Previsti 80 milioni nel 2020 e 300 milioni nel 2021 per la ricerca, lo sviluppo e l’acquisto di vaccini anti Covid prodotti in Italia. Il fondo al Mit per la messa in sicurezza di ponti e viadotti o la realizzazione di nuovi ponti è di 600 milioni. Invece un miliardo tra 2020 e 2021 per sostenere la ripartenza delle attività scolastiche. Una delle novità della bozza del decreto agosto è però il fondo formazione casalinghe, che non compariva prima. Vale 3 milioni l’anno. Nel decreto entra anche la norma per estendere la cassa integrazione ai lavoratori di AirItaly e bonus 600 euro a giugno e luglio per marittimi che non hanno altre forme di aiuto. Infine, per quanto riguarda Alitalia: la costituzione della newco pubblica serve solo per l’elaborazione del piano industriale, con capitale sociale da 10 milioni. Senza il via libera della Commissione Ue al piano, la società sarà posta in liquidazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA