DECRETO AGOSTO, MISURE PER IL SUD/ Provenzano “fiscalità di vantaggio è strategica”

Un piano straordinario per il Sud, un investimento in risorse e in quella che è stata definita una “fiscalità di vantaggio” senza precedenti. E’ questo quanto illustrato dal ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano nella conferenza stampa che ha illustrato le misure del nuovo decreto agosto. Provenzano ha spiegato come la potenza di fuoco sarà imponente per quanto riguarda gli interventi che col nuovo decreto coinvolgeranno il Meridione: “Dobbiamo prender atto che oggi lavorare al Sud costa di più e abbiamo la necessità di mettere in campo una misura straordinaria per evitare perdita occupazione e far emergere tanto lavoro sommerso, provare a attirare nuovi investimenti. E’ una misura che ha un impatto significativo su 500 mila imprese, di cui il 90% con meno dieci dipendenti. Dal primo ottobre partirà la fiscalità di vantaggio al Sud. Abbattiamo del 10% il costo del lavoro per tutti i lavoratori, assunti non assunti e siamo intenzionati a prolungare questa misura per un tempo lungo: ci vogliamo mettere d’accordo con la commissione Europea”.

CATALFO: CASSA INTEGRAZIONE PROLUNGATA DI 18 SETTIMANE

La ministra del lavoro, Nunzia Catalfo, ha confermato anche il prolungamento della Cassa Integrazione che riguarda anche molte aziende e lavoratori del Sud: “Abbiamo stabilito un nuovo finanziamento della cassa integrazione per altre 18 settimane. C’è stato un importante intervento anche per i lavoratori di AirItaly, che sono 1500 ed erano in grave difficoltà. Per loro facciamo una cassa per cessazione per 10 mesi. Vi sono inoltre importanti interventi anche portati avanti dal ministro Patuanelli e un sostegno importante sull’automotive sui contratti di sviluppo sul fondo di impresa“. Su Twitter il Ministro Peppe Provenzano ha ulteriormente enfatizzato l’importanza degli interventi del Decreto Agosto per il Sud: “Il Cdm ha approvato la fiscalità di vantaggio per il lavoro al Sud: per potenziare impatto degli investimenti, favorire occupazione, emersione lavoro nero e nuovi insediamenti. Un Sud non solo attraente, ma attrattivo. Un Sud produttivo e che lavora. Per unire e rilanciare l’Italia“. Interventi che fanno parte di un pacchetto di misure che il Premier Conte ha sottolineato essere di 100 miliardi complessivi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA