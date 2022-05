Decreto Aiuti/ Importo e modalità di erogazione: chi può ottenerlo?

Per lavoratori autonomi, dipendenti e pensionati, è previsto dal Decreto Aiuti un bonus pari a 200 euro. La cifra verrà erogata una tantum, ma per poterlo ottenere bisogna attendere indicazioni dal Ministero del Lavoro.

In questa guida vedremo quali sono i requisiti per poter richiedere l’accredito, dato che previa approvazione, sarà necessario farsi erogare il credito (poiché ricordiamo, non è gratuito).

Decreto Aiuti: cosa prevede il bonus da 200 euro e a chi spetta

Come abbiamo specificato in precedenza, il Decreto Aiuti il cui bonus è pari a 200 euro, verrà destinato esclusivamente a 3 categorie di soggetti:

Lavoratori dipendenti; Pensionati; Lavoratori autonomi.

Specifichiamo inoltre, che per lavoratori autonomi intendiamo sia professionisti che imprenditori individuali.

Gli unici casi in cui l’importo sarà erogato modo diretto, vale per i lavoratori dipendenti il cui bonus sarà reperibile direttamente nella loro busta paga. Tale cifra sarà disponibile a chi non percepisce oltre 35.000 euro.

Ecco cosa specifica con esattezza il Decreto Aiuti:

Ai lavoratori dipendenti spetta il bonus di 200 euro, riconosciuto con la mensilità di luglio 2022;

2022; Per quanto riguarda i pensionati invece, a carico di ogni tipo di forma previdenziale obbligatoria, titolari di pensione oppure assegno sociale, ovvero di trattamenti di accompagnamento alla pensione, il bonus viene erogato d’ufficio insieme alla mensilità sempre nel mese di luglio 2022.

In sede di conguaglio spetta al datore di lavoro riconoscere il bonus per modalità automatica, dunque conferire l’effettiva assegnazione oppure no.

Qualora il bonus non dovesse esser realmente valido, successivamente ad un controllo sarà richiesta la cifra indietro.

Il bonus pari a 200 euro verrà riconosciuto dall’istituzione di un determinato fondo nello stato di previsione (appartenente alle politiche sociali e al Ministero del lavoro).

Adesso non rimane che attendere l’uscita del decreto delle politiche sociali e Ministero del lavoro, in cui verranno spiegate modalità e criteri per poter erogare il bonus.











