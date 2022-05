Decreto aiuti oggi in Cdm/ Bozza: sconti accise benzina e bollette, sostegni famiglie

CDM SU DECRETO AIUTI E RIDUZIONI ACCISE: IL PROGRAMMA DI OGGI

Ritorno “in presenza” per Mario Draghi con l’inizio di maggio: dopo la “pausa forzata” per la positività al Covid-19, il Premier presiederà oggi il Consiglio dei Ministri sul nuovo Decreto Aiuti, poi interverrà di persona in conferenza stampa per illustrare le novità sui sostegni a famiglie e imprese, sulla pandemia Covid e soprattutto sull’evoluzione della guerra in Ucraina. In tutto questo, in mattinata ha tenuto un vertice a Palazzo Chigi con i rappresentanti dei sindacati Cgil, Cisl e Uil mentre si appresta nei prossimi giorni al viaggio importante negli Stati Uniti per incontrare il Presidente Joe Biden.

Dopo il rinvio della scorsa settimana, arriva finalmente ultimata e corretta la bozza del Decreto Aiuti in CdM: la riunione sarà divisa in due blocchi, come spiegano fonti di Palazzo Chigi all’Agenzia ANSA. Alle 12 la prima parte del Consiglio dei Ministri per discutere in particolare della riduzione delle accise sui carburanti, dopo le rassicurazioni del Ministro MEF Daniele Franco: «Il governo sta predisponendo nuovi interventi per estendere la riduzione delle accise sui carburanti oltre l’inizio di maggio». Nel pomeriggio poi la seconda parte del CdM per l’esame del Decreto Aiuti a imprese e famiglie, provvedimento molto atteso per fronteggiare gli effetti della crisi ucraina. Al termine, dunque nel tardo pomeriggio, la diretta conferenza stampa con probabile presenza, oltre che di Draghi, dei Ministri Franco (Economia), Giorgetti (Sviluppo Economico) e Cingolani (Transizione Ecologica).

BOZZA DECRETO AIUTI: TUTTE LE NOVITÀ

La cifra che emerge dalle anticipazioni della bozza sul Decreto Aiuti è di circa 10 miliardi: su quel range di disponibilità si orientano gli aiuti e i sostegni che il Governo si appresta a varare oggi in CdM per affrontare la crisi dell’economia e del caro energia dopo l’inizio della guerra in Ucraina. 6 miliardi previsti dal Def con possibile estensione di altri 2-4 miliardi ancora da capire dove “reperirli”: come sempre la complessa e variegata diversità di vedute nella maggioranza dovrà trovare la “quadra” con la sintesi del Premier Draghi, tornato pienamente in sella dopo la pausa per Covid.

Secondo le fonti del “Sole 24 ore”, gli interventi del Decreto Aiuti vedranno in prima linea interventi contro il caro materiali che sta bloccando i cantieri in tutta Italia, ma anche la riduzione delle accise sulla benzina prorogando lo sconto di 30 centesimi fino a tutto il mese di maggio e inizio giugno. Contro il caro bollette, il Governo Draghi pensa all’allargamento del bonus sociale per luce e gas: il tetto Isee per ottenere lo sconto, alzato a marzo da 8mila a 12mila euro, dovrebbe salire fino a 14-15mila euro. Al MISE è allo studio un modo per rendere automatico il bonus con la presentazione dell’Isee. Si valuta la riduzione del cuneo fiscale con due ipotesi al momento sul tavolo: «un bonus una tantum di 200 euro nella prossima busta paga oppure un rafforzamento della decontribuzione dello 0,8% per i redditi fino a 35mila euro, decisa per tutto il 2022 nell’ultima manovra e costata circa 1,5 miliardi». Dovrebbe poi vedere conferma il nuovo sostegno ai lavoratori pendolari con sconti sugli abbonamenti ai servizi di trasporto. Nel Decreto Aiuti troverebbe infine posto anche la realizzazione “urgente” di rigassificatori galleggianti «oltre le 12miglia nautiche ed impianti fissi a terra, per rendere effettiva l’autonomia dal gas russo, e a proroga di sei mesi alle centrali a carbone», riporta Teleborsa.











