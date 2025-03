L’attuale Decreto Bollette 2025 ha bocciato alcuni emendamenti importanti, tra cui l’incentivo destinato allo sconto per gli elettrodomestici. Si sta discutendo tuttavia, su come sbloccare gli eventuali provvedimenti che hanno arrecato anche dei danni al Made in Italy.

La prima misura di cui si ha certezza del “blocco” è indubbiamente il bonus elettrodomestici. Inizialmente era stato ipotizzato il Click Day, salvo poi abolirlo “approvando” lo sconto in fattura per facilitare la burocrazia e non danneggiare i fornitori stessi provvedendo ad un rimborso sul credito di imposta.

Il Decreto Bollette 2025 è ricco di “stop”

La Commissione alla Camera sta lavorando per bloccare alcuni misure intervenendo proprio sul Decreto Bollette 2025. Al momento è sicuro che lo stop è stato previsto per il bonus elettrodomestici, per la polizza contro gli eventi catastrofali e le tasse sui veicoli aziendali.

Blocco sugli incentivi per gli elettrodomestici

La prima misura che potrebbe esser bloccata è lo sconto sugli elettrodomestici, prevedendo un 30% da applicare al listino originario per ridurre il prezzo a favore dei consumatori privati. La somma scontata verrà poi rimborsata – come credito di imposta – al rivenditore.

Attualmente l’iter è bloccato, motivo per cui si sta comprendendo come muoversi e le eventuali variazioni da apportare per non penalizzare il Made in Italy e garantire una platea di beneficiari più ampia abolendo ad esempio, il requisito minimo della classe energetica B.

Assicurazioni anti catastrofali

All’interno del Decreto Bollette si sperava altresì, di prorogare la scadenza della polizza anti catastrofale obbligatoria di ulteriori 7 mesi rispetto al termine ordinario del 31 di questo mese.

Le nuove regole prevedono delle restrizioni importanti, motivo per cui sarà ancora più complesso prolungare, accettare o rifiutare una eventuale conversione.

Tasse sui veicoli aziendali

Cambia anche il fringe benefit sui mezzi aziendali che vengono dati in uso promiscuo. Non si tiene più conto delle emissioni basate sull’anidride carbonica CO₂, bensì sulla alimentazione delle vetture (elettrica, benzina o diesel).

La norma doveva essere applicata esclusivamente ai veicoli comprati quest’anno, escludendo l’uso e gli acquisti – e a favore dei dipendenti – degli anni precedenti (lo stesso vale per le automobili prenotate lo scorso anno).