Dopo diverse attese il Decreto Bollette 2025 è stato finalmente approvato. La notizia è arrivata direttamente dal Senato, dove presso l’Aula di Palazzo Madama la conversione di Legge è avvenuta totalizzando 99 sì. Mentre in 62 avevano detto “no”, infine è stato totalizzato un voto da astenuto.

All’interno del provvedimento – oramai definitivo e ufficiale – sono stati introdotti degli importanti incentivi a favore delle famiglie e delle aziende. Per farlo l’iter è stato relativamente lungo, il 28 febbraio la valutazione è passata al Consiglio dei Ministri, per poi esser confermato dalla Camera e per ultimo dal Senato.

Decreto Bollette 2025 con delle novità importanti

Grazie ad un nuovo stanziamento da 3 miliardi di euro, nel Decreto Bollette 2025 è stato introdotto un contributo da 200€ da destinare ai cittadini con un ISEE più basso di 25.000€. L’incentivo sale del più del doppio, raggiungendo 500€, se il soggetto è già beneficiario del contributo sociale (percepito da chi ha un reddito massimo da 9.530€).

Per le piccole imprese che sono catalogate “vulnerabili” e per i cittadini in difficoltà, è stata data la possibilità di aderire al mercato libero per quel che riguarda il pagamento delle utenze di gas e luce.

Incentivi per gli elettrodomestici

Il primo incentivo è destinato all’acquisto degli elettrodomestici. Il contributo è previsto al 30% su un tetto massimo di 100€ applicato come sconto in fattura e non come si prevedeva prima con il fatidico concorso Click Day.

I nuclei familiari che attestano un ISEE più basso di 25.000€ potranno godere di una soglia più alta che sale da 100€ a 200€ (sempre con lo sconto applicato al 30%).

Il bonus da 200€ o 500€ in più

Per i nuclei familiari più in difficoltà è prevista una indennità maggiorata equivalente a 200€ o 500€ in più in base alla propria condizione reddituale. I contributi spettano rispettivamente agli ISEE inferiori a 25.000€ e 9.530€.

Il bonus viene garantito però, anche alle aziende che consumano molta energia (più di 16,5 kW), ma anche alle piccole e medie imprese considerate “vulnerabili”.

Divieto di pignoramento

Scatta anche lo stop al pignoramento delle unità immobiliari per quei soggetti in difficoltà, in cui rientrano gli over 75, i cittadini in cattive condizione economiche e chi è affetto da disabilità.

Inoltre per i debiti con il condominio al di sotto dei 5.000€ non è previsto nessun provvedimento esecutivo per recuperare la somma.

Veicoli aziendali

Per fortuna il Decreto Bollette del 2025 ha introdotto un salvataggio per i fringe benefit delle auto aziendali, le cui vetture ordinate nell’anno in corso (massimo fino al 30 di giugno) saranno escluse dalla nuova misura.

Abbattere i costi per le piscine

Al fine di abbattere le spese sostenibili per la manutenzione delle piscine il Governo ha stanziato 10 milioni di euro interamente “a fondo perduto”.

L’utility manager

Il Decreto ha ammesso la figura dell’utility manager, incaricata di gestire le utenze e suggerire le soluzioni migliori per confrontare il risparmio effettivo in bolletta.