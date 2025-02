Decreto Bollette, annunciato dal governo in conferenza stampa il nuovo bonus energia 2025, uno sconto da 200 euro sulle fatture di luce, gas e acqua di cui potranno beneficiare famiglie e imprese con determinati requisiti e in modalità differenti. Per i privati la principale novità è che aumenta il limite dell’Isee, che sale a un massimo di 25mila euro, comprendendo quindi molti più nuclei rispetto alla precedente soglia fissata 9530 euro, valida già per l’ottenimento del bonus sociale che potrà essere cumulato con quest’ultima agevolazione arrivando quindi ad una riduzione totale del prezzo di 500 euro.

L’agevolazione per le piccole e medie aziende, sarà invece il taglio degli oneri, che determinerà una riduzione di circa il 20% dell’importo. Tutto questo si aggiungerà, come ha dichiarato Giorgia Meloni in un video pubblicato su X, alla rinuncia della quota in eccesso dell’Iva che lo Stato destinerà proprio agli interventi per abbassare i prezzi delle bollette, che potranno essere finanziati anche con una parte dei fondi per il clima, pari a 3,5 miliardi di euro in caso di aumenti improvvisi dei prezzi.

Decreto Bollette, i nuovi requisiti Isee per ottenere il bonus energia, fino a 500 di sconto per le famiglie a basso reddito

Giorgia Meloni ha illustrato il nuovo Decreto Bollette, nel quale sono previsti sconti destinati a famiglie e imprese per contrastare il caro energia, affermando che la misura andrà ad includere 5,5 milioni di famiglie circa, grazie all’aumento della soglia Isee per l’accesso al bonus. Si tratta infatti di una soglia molto più elevata rispetto alla precedente nella quale venivano compresi solo i nuclei a basso reddito che ottenevano la riduzione in automatico calcolata in tre mesi.

Questi ultimi ora, grazie alle nuove disposizioni del Decreto Bollette potranno aumentare il risparmio sui consumi grazie al cumulo tra bonus sociale e il nuovo beneficio, con un importo che arriverà fino a 500 euro. Per tutti gli altri, compresi tra i 9530 euro e 25000 di reddito, il bonus consisterà invece in uno sconto una tantum, sempre da erogare all’interno del primo trimestre. Per ottenere il beneficio, basterà calcolare l’Isee, tramite intermediari o direttamente sul sito Inps online, presentando la Dichiarazione sostitutiva che attesterà la fascia effettiva. Altra grande novità compresa nel pacchetto del decreto, sarà il ritorno al nucleare, per arrivare ad abbassare i costi e coprire entro tra l’11% e il 22% della domanda.