Il nuovo Decreto che impone alle banche di giustificare la chiusura di un conto corrente è in esame al Senato. Ecco cosa cambia.

Il nuovo Decreto prevede delle regole specifiche per chi vuol sottoscrivere un conto corrente. Nel rispetto delle norme vigenti contro il riciclaggio del denaro, gli istituti finanziari devono rispettare l’onere di stipulare un contratto e di non poterlo negare e né tanto meno “recedere” qualora i saldi del correntista siano in attivo.

Rimangono naturalmente in vigore le possibili eccezioni, ovvero laddove le banche evincano dei pericoli legati al terrorismo oppure ad attività di denaro sporco, soltanto in questi casi è possibile poter negare al cliente la contrattualizzazione e la continuità del rapporto tra le parti.

Perché nasce il nuovo decreto che regolamenta ogni conto corrente?

Il nuovo Decreto – in esame al Senato – ha l’obiettivo di tutelare ogni cittadino che ha visto chiudersi il conto corrente in modo improvviso e nel peggiore dei casi, pur avendo dei risparmi. Una situazione sempre più frequente e dove effettivamente non esiste per i correntisti un sistema di tutela.

Il rischio non di meno, è che a coloro che accade una situazione simile, potrebbero ritrovarsi segnalati come “cattivi pagatori” oppure “non bancabili”, risultando poi – per cause non imputabili a loro – in ogni sistema finanziario.

Il deputato di Italia Viva, nonché Mauro Del Barba, ha reputato indispensabile aver stipulato l’obbligo del recente Decreto, proprio perché i cittadini devono sentirsi liberi e tutelati dal sistema bancario di cui dovrebbero essere “padroni”.

Libertà ai cittadini

Sempre Del Barba ha spiegato che ogni correntista non solo ha il diritto di pretendere l’apertura del conto, ma qualora la banca intendesse chiuderlo, devono essere motivi oggettivi ma soprattutto giustificati.

Grazie a questa nuova normativa è possibile concedere a chi ha stipulato un accordo con la banca un eventuale ricorso e una opposizione alle decisioni – fino ad ora adottate arbitrariamente – dagli enti finanziari.

Secondo l’ABI tale decisione sarebbe controproducente e rischierebbe di creare dei disallineamenti rispetto alla normativa vigente, creando contrasti con la Legge europea.