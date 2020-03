Decreto coronavirus diretta conferenza stampa Conte/ Video nuovo Dpcm: cosa chiuderà?

Per un pomeriggio sono state solo “voci” che si affollavano da Palazzo Chigi ma nelle prossime ore diviene già realtà: il Premier Conte farà nuove dichiarazioni in diretta video streaming Facebook e YouTube (dagli account di Palazzo Chigi e dei suoi personali indirizzi). L’emergenza coronavirus non si placa e anche l’ultimo bollettino della Protezione Civile parla di 2076 casi in più nelle ultime 36 ore. Per questo motivo si avvicina l’idea di un terzo Decreto legge del Presidente del Consiglio Conte nel giro di pochissimi giorni per imporre nuove misure restrittive: le possibilità sono sostanzialmente 3, secondo quanto riportato dalle fonti a Palazzo Chigi di RaiNews 24. In primis, quanto richiesto in queste ore con insistenza dalla Regione Lombardia: una chiusura netta, quasi totale, di tutta la Regione più colpita dal coronavirus. Nella lettera fatta pervenire da Fontana al Ministro Speranza questo pomeriggio si esprimono misure molto restrittive su aziende, negozi, trasporti lasciando di fatto aperti solo strutture di prima necessità, supermercati e farmacie: il secondo possibile “contenuto” dell’ipotetico nuovo Dpcm potrebbe invece prevedere una chiusura netta di gran parte del Nord Italia, sempre per il medesimo motivo di contenimento massimo del contagio. Un modello “Codogno” ma applicato a Veneto, Lombardia, Piemonte e forse anche Emilia Romagna, in pratica più simile ad un provvedimento in stile “Wuhan” con una quarantena allargata che per 15 giorni impedisca alla gente di uscire per strada se non per far la spesa o andare in ospedale.

VIDEO, LA DIRETTA DELLA CONFERENZA STAMPA DI CONTE SUL CORONAVIRUS

CORONAVIRUS, VERSO NUOVO DPCM? IL CDX SPINGE..

In terzo luogo, spiega ancora l’inviato Rai da Palazzo Chigi, il nuovo Decreto anti-coronavirus potrebbe coinvolgere di nuovo l’intera Italia come nel precedente Dpcm 9 marzo ma con misure più stringenti e metodo “selettivo” nella scelta delle attività da tenere aperte e quelle invece da chiudere per 15 giorni. Dopo l’ok in Parlamento sullo scostamento del bilancio ormai la strada per arrivare ai Decreti economici dei prossimi giorni è già tracciata, non resta quindi che capire quanto possa essere fatto ancora dal Governo in materia di contenimento del contagio da coronavirus da qui fino ad inizio aprile. La stretta della Regione Lombardia è fortissima e la richiesta al momento viene descritta in «fase di valutazione» da parte del Premier e dell’intero Comitato Scientifico in appoggio al Consiglio dei Ministri. Nel frattempo, come ribadito ancora ieri nel vertice tra Governo e opposizione, il Centrodestra mira a sostenere la richiesta di Zaia, Fontana e Cirio: «chiusura totale delle attività in tutta Italia, tranne quelle che garantiscano la fornitura di beni di primo consumo, i servizi sanitari e la sicurezza». In Parlamento oggi i voti delle opposizioni sono arrivati per permettere l’aumento di deficit ma in serata Salvini, Meloni e Tajani tornano alla carica sul Governo Conte: il presidente del Consiglio già ieri aveva ribadito che avrebbe agito con «risolutezza e rigore per ogni aggiornamento delle misure restrittive già in vigore». Il tempo scorre, il contagio non si ferma e la scelta da prendere è sempre più difficile e drastica: oggi in conferenza stampa Conte aveva frenato sull’ipotesi di un inasprimento del “coprifuoco” a tutta l’Italia o ad altre parti, ma l’esperienza di questi giorni insegna che gli eventi cambiano di ora in ora e le “mosse” politiche posso avvenire davvero in rapidissima evoluzione. Ogni aggiornamento in diretta verrà fornito e garantito dalla nostra redazione (da tenere sempre d’occhio gli account social di Palazzo Chigi per la conferenza stampa del Premier Conte), mentre qui sotto potete trovare l’ultima conferenza stampa video del Premier Conte del 9 marzo scorso quando annunciò l’ultimo Dpcm tuttora valido, in attesa di novità ulteriori per le prossime ore.





