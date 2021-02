Decreto Covid, non Dpcm per nuove misure/ Spostamenti regioni: stop fino 31 marzo?

Consiglio dei ministri fissato alle ore 09:30 di domani a Palazzo Chigi. Lo ha convocato il premier Mario Draghi, che all’ordine del giorno ha messo un decreto legge contenente «ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19». Poche righe, ma quanto basta per capire che il Governo sta lavorando a nuove misure. Il 25 febbraio, infatti, scadrà il divieto di spostamento tra le Regioni, quindi bisogna prendere una decisione: prorogarlo con un nuovo provvedimento o consentire la libera circolazione in Italia. Dunque, il Consiglio dei ministri domani mattina affronterà il tema degli spostamenti. Non solo: nella nota si parla di decreto legge, quindi non di Dpcm.

Questo vuol dire che il presidente del Consiglio potrebbe accantonare la strategia adottata dal suo predecessore Giuseppe Conte, che ha fatto ampio uso dei Dpcm i quali hanno sì il merito di essere di rapida emanazione ma d’altra parte dipendono solo dalla volontà del premier (da qui le critiche e polemiche delle ultime settimane). Invece i decreti legge sono provvedimenti collegiali e per questo richiedono una tempistica diversa.

SPOSTAMENTI TRA REGIONI: VERSO PROROGA STOP

Tra i temi delicati da affrontare c’è, dunque, anche quello relativo agli spostamenti tra le regioni. Stando a quanto riportato dall’AdnKronos, il Governo Draghi starebbe valutando la possibilità di prorogare fino al 31 marzo tale divieto. Negli ultimi giorni si ipotizzava uno slittamento fino al 5 marzo, giorno in cui scadranno anche le altre misure anti Covid. Pare però che nelle riunioni di ieri a Palazzo Chigi si sia valutato di prorogare lo stop agli spostamenti a prescindere dall’area di rischio in cui si trova la regione e fino al 31 marzo. Sarebbe questa, secondo fonti di governo citate dall’agenzia di stampa, la linea che dovrebbe essere adottata nel Consiglio dei ministri convocato per domani. Le Regioni dal canto loro chiedono un cambio di passo sulla gestione dell’emergenza, in particolare una revisione del sistema a colori per evitare cambi continui, il tutto senza abbassare la guardia a causa della diffusione delle varianti Covid. Serve una “diga” contro i contagi, ma anche misure che tengano conto dell’oggettiva realtà dei casi. Sono però divise sull’ipotesi di un’Italia zona arancione. In parallelo, dunque, partirà anche il dialogo con le Regioni, infatti è previsto un incontro tra queste e i ministri per gli Affari regionali Mariastella Gelmini e della Salute Roberto Speranza. Al premier il delicato compito di arrivare ad una sintesi.



