Decreto Festività, regole Covid Natale/ Mascherine FFP2, Green Pass, discoteche, test

Il Consiglio dei Ministri, su disposizione della Cabina di regia, ha approvato il nuovo Decreto che introduce divieti e restrizioni per il Capodanno oltre a nuove regole per il Green Pass. Il Dl “Festività” regola le nuove disposizioni anti-Covid che entreranno in vigore appena dopo Natale (il 27-28 dicembre): riduzione Green Pass, estensione regole Super Green Pass (fino al 31 marzo), tamponi, obbligo mascherine FFP2, chiusura di tutte le discoteche e accelerazione della dose booster, queste le decisioni principali presi dalla Cabina di regia e approvate dal CdM del 23 dicembre.

«Per ridurre il rischio dei contagi, il Governo ha scelto di sospendere fino al 31 gennaio discoteche e sale ballo», è la decisione presa dal Governo annunciata in conferenza stampa (più una comunicazione in realtà, non vi sono state infatti domande dei giornalisti) dal Ministro della Salute Roberto Speranza. Il settore delle discoteche appena sotto Capodanno torna ad essere colpito dopo aver “sopportato” le chiusure più lunghe di tutti dall’inizio della pandemia. La riduzione del Green Pass da 9 a 6 mesi invece avrà come validità delle norme dal 1 febbraio, «così da dar possibilità all’organizzazione logistica della campagna vaccinale di consentire tutte le dosi booster necessarie».

DECRETO FESTIVITÀ, TUTTO QUELLO CHE C’È (E CHE NON C’È)

In pillole, il Decreto approvato dal Governo di fatto decide: riduzione Green Pass da 9 a 6 mesi; riduzione booster da 5 a 4 mesi; divieto eventi all’aperto; chiusura discoteche. Quello che invece non si trova nel Decreto Natale e che è stato comunque discusso in Cabina di regia e per il momento “accantonato” si riferisce al tema tamponi, all’obbligo vaccinale e prolungamento delle vacanze scolastiche. Come rivela l’Agenzia ANSA, in Consiglio dei ministri si sarebbe deciso di rinviare a una successiva valutazione le decisioni sull’estensione dell’obbligo di vaccini alla Pubblica amministrazione ed eventualmente anche ad altre categorie di lavoratori. Diversi ministri, a quanto si apprende da diverse fonti di stampa, avrebbero sollevato dubbi sulla praticabilità dell’obbligo e sulle categorie da includere. Per lo stesso motivo, si è deciso di non estendere il Super Green Pass anche a tutti i luoghi di lavoro: avrebbe voluto dire, nei fatti, imporre l’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori. Nel decreto non si parla di lockdown e nuove chiusure, almeno per il momento, così come non si avranno decisioni su Green Pass studenti e allungamento delle vacanze natalizie per gli studenti: qui invece le principali novità per la scuola.

I 10 ARTICOLI DEL DECRETO NATALE: LE NOVITÀ

Ecco qui nel dettaglio i 10 articoli contenuti nel Decreto Festività approvato dal Governo Draghi il 23 dicembre e in vigore appena dopo Natale, secondo la bozza approvata dal Consiglio dei Ministri e pronta ad essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Art. 1: Durata Green Pass da 9 a 6 mesi (dal 1 febbraio); riduzione dose booster da 5 a 4 mesi come tempo minimo tra la seconda e terza dose

Art. 2: Obbligo mascherine anti-Covid all’aperto, anche in zona bianca

«Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso». Obbligo di FFP2 anche su mezzi di trasporto pubblici locali e a lunga percorrenza.

Art. 3: Obbligo Super Green Pass anche per consumare al banco in zona bianca

Art. 4: Vietate le feste ed eventi all’aperto fino al 31 gennaio

Art. 5: Chiusura delle discoteche, sale da ballo e locali assimilati dal 30 dicembre fino al 31 gennaio (regola cambiata in CdM rispetto alla bozza della Cabina di regia che invece prevedeva accesso per vaccinati con terza dose o con doppia dose e tampone negativo).

Art. 6: Protezione Rsa, accesso solo con persone vaccinate con terza dose oppure con vaccinazione a 2 dosi e tampone negativo

Art. 7: regole Super Green Pass estese fino al 31 marzo 2022

«Obbligo d’accesso per piscine, palestre, sport di squadra al chiuso e spogliatoi; musei e mostre; centri benessere e centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia); sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò».

Art. 8: Controlli ingressi confini

«Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, effettuano, mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale»; «In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al viaggiatore, si applica la misura dell’isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso i “Covid Hotel” previsti dall’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario».

Art. 9: Proroga somministrazione vaccini in farmacia

Art. 10: Scuola, tracciamento a tappeto

«Al fine di assicurare l’individuazione e il tracciamento dei casi postivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale. Per incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari e garantire il corretto espletamento delle attività di cui al precedente periodo, per l’anno 2022, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.000.000».



