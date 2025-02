Si terrà oggi – venerdì 7 febbraio 2025 – il secondo ‘click day’ per presentare la propria domanda relativa al cosiddetto Decreto Flussi che regolarizza secondo criteri lavorativi l’accesso di migranti extra europei nel nostro paese: complessivamente le giornate per presentare la domanda sono tre che andranno scelte in base a quale tipologia di lavoratore si vorrebbe assumere, mentre prima di passare oltre in questa guida per partecipare al click day del Decreto Flussi è bene ricordare che il Viminale conta di tenere aperto il portale anche nei prossimi giorni per permettere ai ritardatari di cercare di accaparrarsi almeno una delle quote rimaste ancora in ballo.

Per partecipare al click day odierno del Decreto Flussi ci si dovrà collegare a partire dalle ore 8:40 al portale appositamente creato – che potete raggiungere cliccando semplicemente su queste parole – provvedendo al più presto ad identificarsi con le proprie credenziali digitali (i soliti SPID o CIE): alle ore 9 in poi – poi – scatterà il click day vero e proprio e si potrà procedere all’inoltro della domanda; mentre è importante precisare che la finestra odierna è riservata a chi lo scorso novembre aveva precompilato la domanda e deve solamente più inoltrarla, con tutti gli altri che dovranno attendere fino a domani e sperare che siano rimaste ancora delle quote libere.

I numeri del Decreto Flussi: più di 45mila domande pronte per il click day di oggi

Complessivamente, oggi il click day per il Decreto Flussi è relativo alle assunzioni non stagionali i lavoratori dell’assistenza familiare o sociosanitaria (più semplicemente: badanti, colf, OSS e figure analoghe), mentre nel solo appuntamento odierno è prevista anche l’assegnazione di 10mila posizioni fuori quota oltre a quelle precedentemente fissate: complessivamente secondo il Viminale attualmente risultano compilate e ponte all’invio a partire dalle ore 9:00 quasi 45mila domande relative alle quote ed altre 734 ‘fuori quota’.

Come dicevamo già in apertura, quello di oggi è solamente il secondo giorno di click day per il Decreto Flussi: un primo appuntamento – infatti – si è già tenuto lo scorso 5 febbraio riservato ai lavoratori non stagionali di settori come l’edilizia, la meccanica e l’autotrasporto, con le quote complessivamente messe a disposizione che si sono esaurite nell’arco di quattro minuti; mentre il prossimo giorno utile sarà quello del 12 febbraio che sarà interamente riservato alle varie categorie di lavoratori stagionali.