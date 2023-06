Decreto Pa-bis, “No a un altro caso Juventus”/ Le nuove regole sulle plusvalenze e le penalizzazioni

Nella bozza del nuovo decreto sulla Pubblica amministrazione è contenuta anche la doppia mossa contro le plusvalenze fittizie delle società di calcio. Si tratta di una riproduzione uguale a quella presentata a febbraio dal Governo come emendamento al Milleproroghe, poi stoppata per estraneità di materia. L’unica differenza riguarda il periodo minimo di proprietà dei giocatori per permettere la diluizione delle plusvalenze, che sarà di due e non di tre anni. La nuova regola conferma lo stop alla rateizzazione delle plusvalenze, che non hanno un corrispettivo effettivamente pagato in denaro. DDL GIUSTIZIA/ Abuso d'ufficio, intercettazioni, misure cautelari: la riforma parte bene (manca il processo) I passaggi di cartellini senza una transazione reale “concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata”. Le “disposizioni urgenti sulle plusvalenze” si trovano nell’articolo 22 della bozza di decreto esaminata due giorni fa dalla riunione tecnica del preconsiglio. Come anticipato dal Sole 24 Ore, il decreto si occupa anche di sanzioni disciplinari, limiti ai mandati dei presidenti delle federazioni e aiuti alle società dilettantistiche. LETTURE/ "Berlusconi, dal ’94 al GF nessuna opposizione ai dogmi del globalismo" No ad un caso Juventus-bis

Il nuovo decreto sulla Pubblica Amministrazione che contiene la norma sulle plusvalenze, include anche novità per quanto riguarda le sanzioni disciplinari che modificano in corso d’0pera la classifica del campionato. La penalità verrà comminata solo dopo sentenza: dunque, più nessun caso come quello della Juventus quest’anno. Le penalizzazioni di punti saranno applicabili solo con sentenza passata in giudicato e non andranno a incidere sulla classifica del campionato in corso ma prima del termine per l’iscrizione a quello successivo.