Decreto quadro riaperture, CdM alle 12/ Caos Governo-Regioni: poi nuovo Dpcm?

Il caos è servito: a pochissimi giorni ormai dal 18 maggio – e dopo i continui rinvii del Decreto Rilancio che hanno impegnato il Governo fino a mercoledì sera – per la giornata di oggi è convocato un Consiglio dei Ministri alle ore 12 sul nuovo Decreto riaperture ma per quanto riguarda il contenuto del nuovo strumento scelto da Conte per “sostituire” i Dpcm passati è ancora tutto piuttosto fumoso. Secondo quanto raccolto dall’Adnkronos attraverso qualificate fonti di Governo, oggi in CdM dovrebbe approdare un Decreto Legge “quadro” di soli 3 articoli che disegnerà di fatto un contesto nazionale entro il quale le Regioni dovranno orientarsi per le diverse aperture di bar, ristoranti, negozi, parrucchieri e centri estetici dal 18 maggio.

Sempre secondo le primissime anticipazioni, nel Dl quadro sarebbe fatto divieto ancora di spostamenti «in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute». Dopo il Decreto quadro però seguito un nuovo Dpcm più specifico da varare tra stasera e domani in giornata: i tempi stringono e la confusione, anche sull’uso del Dpcm che Conte aveva definito solo mercoledì sera in conferenza stampa ormai “sospeso” per l’allentamento dell’emergenza.

DECRETO RIAPERTURE: LE ANTICIPAZIONI

Il nodo del caos tra Governo e Regioni è rappresentato dal ritardo ancora non risolto delle “pagelle regionali” attese per ieri dal Ministero della Salute sugli indici di contagio dei singoli territori: un po’ per il ritardo delle stesse Regioni nei consegnare i report in base ai 21 parametri fissati dal Decreto Speranza e un po’ per l’oggettiva difficoltà di impostare un piano riaperture con un algoritmo così complesso (nell’incrociare Contagio R0, terapie intensive, disponibilità sanitarie sul territorio, andamento epidemiologico degli ultimi giorni ecc.), il risultato è che ancora a tre giorni dal 18 maggio non si ha un quadro completo di come siano effettivamente i dati delle Regioni dopo le prime riaperture del 4 maggio. La cabina di regia al ministero della Salute dal 4 maggio ha il compito di esaminare 21 indicatori che devono soddisfare tre requisiti per ciascuna regione: capacità di monitoraggio; capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti; risultati relativi alla tenuta dei servizi sanitari. Senza queste “pagelle” non si riesce ad avere il punto di osservazione completo per poter dire cosa e come riaprire. In giornata Boccia e Speranza vedranno in video conferenza le Regioni per provare a trovare una “quadra” e passare così alle diverse ordinanze regionali nel weekend, ma i tempi stringono e nel frattempo negozi e bar non sanno ancora quale sarà il loro destino da lunedì.

Inoltre le linee guida di Inail e CTS per molti esercenti sono tutt’altro che applicabili in tempi rapidi e in alcuni casi considerati proprio «inapplicabili» perché porterebbero danni economici peggiori del non riaprire l’attività: insomma, un grande caos che si aggiunge alla crisi economica perenne. Infine, tra le ultime anticipazioni del Dl quadro emerse ieri sera, ci sarà un automatismo per nuove restrizioni se il monitoraggio registrerà un passaggio alla categoria di rischio “alto”, mentre è ancora da risolversi la questione delle autocertificazioni: probabilmente decadrà per gli spostamenti nelle Regioni (dunque si potrà andare a trovare gli amici) ma dovrebbe rimanere per le uscite dalle stesse Regioni (con motivi di salute, lavoro, ritorno presso domicilio).



