Decreto Reclutamento oggi in Cdm/ Bozza testo: assunzioni PA, PNRR e assegno unico

Si completa oggi il trittico di interventi del Governo Draghi “preliminari” al Recovery Plan, pronto a scattare con i fondi sbloccati dal prossimo luglio: in Consiglio dei Ministri arriva il Decreto Reclutamento con le norme su assunzioni e governance nella Pubblica Amministrazione, ideale proseguimento del Decreto Recovery che solo 7 giorni fa accorpava le norme sulle Semplificazioni e la Governance del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

SONDAGGI/ "Draghi 60%, l’82% teme per il lavoro, per il 62% di giovani futuro a rischio"

Tutti e tre gli interventi sono elementi fondamentali per non rischiare di perdere la prima tranche di 27 miliardi di euro in arrivo dalla Commissione Europea entro luglio, all’interno del piano Next Generation Eu. In attesa della convocazione del Cdm (dovrebbe essere nel pomeriggio, ndr), secondo l’agenzia ANSA il Dl Reclutamento vedrebbe una bozza di 20 articoli totali con inserite tutte le norme e i permessi per le assunzioni nella PA di figure necessarie all’attuazione del Recovery Plan. Contratti di apprendistato per la formazione dei giovani diplomati, assunzione a tempo determinato di tecnici e figure specializzati negli enti locali ma anche assunzioni per l’ufficio del processo e fasce di premialità per i dipendenti pubblici: di questo e molto altro vedrà contenuti il Decreto Reclutamento studiato dal Ministro PA Renato Brunetta.

DIETRO LE NOMINE/ Rai, Conte gioca la carta Gabanelli e fa saltare lo schema-Draghi

LE ASSUNZIONI NELLA PA

Dalle prime anticipazioni della bozza, risulta che 500 persone verranno assunte a tempo determinato con concorso rapido e velocizzato (solo prova orale) per «coordinare, attuare e controllare il PNRR». Il Decreto Reclutamento vedrà 80 di quesi 500 diretti alla Ragioneria di Stato, altri 300 aggiuntivi (dunque 800 in tutto) per la governance del Recovery Plan: previste dal Dl Reclutamento anche ulteriori 24mila assunzioni a termine da qui fino al 2026 per progetti latere al PNRR. Nello specifico: 1000 a supporto degli enti locali “nella gestione delle procedure complesse”; 268 alla transizione digitale; 67 all’Agid; 16.500 all’ufficio del processo e 5.410 unità di personale amministrativo alla giustizia. Secondo l’impianto di base della bozza studiato dai Ministri Brunetta e Franco, il Decreto Reclutamento avrà due parti principali: nella prima si definiscono «le procedure di reclutamento semplificate e snelle per permettere assunzioni rapide di tecnici, ma a tempo determinato, e usufruire della collaborazione di esperti per i progetti relativi al Pnrr». Nella seconda parte, rileva LaPresse, «sono contenute le misure per autorizzare le amministrazioni pubbliche al reclutamento di personale per le governance, sempre legate al Pnrr, ad esempio sulla transizione digitale e gli esperti per la gestione procedure complesse». Sono previsti infine tre diverse tipologie di reclutamento nella PA: concorsi per assunzioni a tempo determinato; incarichi ai professionisti su piattaforma digitale; avvalersi di unità specializzate come i PhD

DIETRO IL COLLE/ Dove si nasconde l'imprevisto nella corsa al Quirinale

DECRETO RECLUTAMENTO, LA NORMA SULL’ASSEGNO UNICO

Sempre nel Cdm convocato per questo pomeriggio, il Governo Draghi porterà una norma latere al Decreto Reclutamento che disponga una “soluzione ponte” per far percepire l’assegno unico universale già da luglio per chi non percepisce ad oggi gli assegni familiari: la bozza prevede come provvedimento legato al PNRR un minimo di 30 euro fino ad un massimo di 217,8 euro al mese per ogni figlio. Si tratta della “misura ponte” per l’assegno unico – la novità del Governo nata dall’idea della Ministra della Famiglia Elena Bonetti che sostituirà dal 1 gennaio 2022 tutti gli assegni familiari finora presenti con un unico assegno universale – destinato ai nuclei familiari fino a 50mila euro di Isee: in particolare, per le famiglie con Isee fino a 7000 euro sono previsti 217,8 euro a figlio se hanno almeno 3 figli (50 euro in più per ogni figlio disabile). Potrà accedere all’assegno “ponte” chi è residente in Italia da almeno 2 anni, compresi titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o ricerca almeno semestrale. «Un passo deciso nella direzione dell’universalità. Due milioni di nuclei che prima non ricevevano nulla, da luglio avranno un assegno. Quattro milioni che già ricevono, avranno una maggiorazione», ha spiegato la Ministra Bonetti anticipando la norma che verrà approvata oggi in Consiglio dei Ministri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA