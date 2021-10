Decreto Recovery oggi in Cdm/ Bozza attuazione PNRR: turismo, borse studio, sport

È stato convocato per le ore 15 di questo pomeriggio il Consiglio dei Ministri: sul tavolo il nuovo Decreto per accelerare l’attuazione del PNRR le conseguenti semplificazioni Ada adottare per rendere più fluido l’ingresso in vigore delle novità previste dal Recovery Plan italiano.

Alla vigilia dell’arrivo in Cdm della Manovra di Bilancio, il Governo Draghi prova ad accelerare sui prossimi progetti del PNRR mettendo in campo il nuovo Dl Recovery con una bozza circolata finora da 42 articoli complessivi: ecobonus alberghi, turismo, bandi, borse di studio, sport, digitale, rigenerazione urbana, cantieri, professionisti PA e investimenti. Nutrito come provvedimento, si punta all’approvazione rapida già oggi in CdM del Decreto con inserite le semplificazioni e le linee guida per i Ministeri per i decreti attuativi del PNRR.

BOZZA DL RECOVERY: LE NOVITÀ

Stando alla bozza circolata dall’Agenzia ANSA, il nuovo Decreto Recovery dovrebbe contenere un fondo per la “repubblica digitale” oltre a semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali con la «previsione di un collegamento diretto delle imprese alla piattaforma digitale nazionale dati». Una parte è dedicata alla semplificazione delle procedure sugli investimenti ferroviari e l’approvazione di nuovi progetti, mentre capitolo a parte viene destinato al rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia («misure dedicate all’amministrazione giudiziaria e al controllo giudiziario delle aziende e al contradditorio nel procedimento di rilascio dell’interdittiva antimafia»). Il tema centrale del nuovo Decreto “semplificazioni PNRR” riguarda l’ampio capitolo sul turismo: secondo la bozza, vi sarà un contributo e credito di imposta per le imprese turistiche con anche garanzie per i finanziamenti del settore, in più un fondo rotativo per le imprese (FRI) per sostegno a investimenti nel medesimo campo. Previsti anche crediti di imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator, oltre a rilancio per un sistema sportivo più all’avanguardia: secondo quanto riporta la bozza in mano alle agenzie, sono previste borse di studio per l’accesso all’università, con ulteriori criteri per «l’adeguamento delle classi di laurea e misure per garantire alloggi agli studenti». Previste infine misure a sostegno della mobilità dei docenti anche in ambito internazionale e piano di riqualificazione per risorse idriche ambientali.

