Decreto Rilancio, CdM alle 14/ Ultime notizie e misure: coperture Cig-migranti-Irap

L’accordo c’è: dopo 4 rinvii consecutivi, il Pre-Consiglio nella notte ha finalmente trovato la quadra sul Decreto Rilancio e così oggi alle ore 14 – spiegano fonti di Governo all’Ansa – verrà convocato il Consiglio dei Ministri per il varo definitivo della maxi-manovra economica da 55 miliardi in deficit (spesa complessiva 155 miliardi) con tutti gli aiuti economici per far fronte all’emergenza coronavirus per i mesi di aprile, maggio e anticipo di giugno. Lo scontro politico ha dominato le ultime giornate, con schermaglie su praticamente tutti i punti cardine del Dl Rilancio fino all’accordo di massima di questa notte: «Oggi il Consiglio dei ministri approverà il decreto. E’ un provvedimento molto complesso che vale 55 miliardi di euro, con oltre 200 articoli. Dobbiamo rispondere alla crisi più grave dal dopoguerra con misure eccezionali» ha spiegato a Radio Anch’io su Rai Radio 1 il viceministro dell’Economia Antonio Misiani.

Anche l’ultimo punto, quello sulla regolarizzazione di immigrati braccianti, badanti e colf è stato trovato, con il M5s che “ingoia il rospo” anche se con Vito Crimi afferma «finalmente trovato accordo soddisfacente che mette al centro il lavoro regolare». L’impianto è sostanzialmente quello trovato dal Viminale domenica scorsa, con l’emersione del lavoro in nero e i permessi di soggiorno temporaneo ai lavoratori stranieri. In più il M5s avrebbe ottenuto norme specifiche per escludere dalla maxi sanatoria i datori di lavoro condannati per caporalato o i reati come immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione.

NODO COPERTURE SULLE MISURE

Al netto delle forti difficoltà nel trovare l’accordo all’interno della maggioranza, specie per gli scontri tra Pd-M5s-Renzi, il Mef ha garantito che le coperture sono tutte approvate e così i 55 miliardi distribuiti in 7 macro-temi (per più di 400 pagine di testo ufficiale) sono pronti ad essere “sbloccati” per far partire gli aiuti economici attesi ormai da inizio aprile. Come riportano le ultimissime da Palazzo Chigi – fonte Ansa – gli ultimi nodi sui costi delle misure interne al Decreto Rilancio sono risolti e verranno ufficializzati nel CdM delle ore 14: 10 miliardi per la Cig, 4 miliardi per il taglio dell’Irap e 6 miliardi per le pmi, 2 miliardi per l’adeguamento di negozi e attività produttive alle norme anti covid, 2 miliardi per misure fiscali, 2,5 miliardi per il turismo e la cultura, 5 per sanità e sicurezza. Si aggiungono poi altri 4 miliardi e mezzo per il bonus autonomi (600 euro rinnovo automatico sul mese di aprile-maggio, 1000 euro da giugno ma con paletti sui redditi) e infine anche 12 miliardi di liquidità agli enti locali per il pagamento tempestivo dei propri debiti nei confronti dei fornitori, azzeramento dell’Iva per i dispositivi di protezione individuali, 500 milioni per colf e badanti.

«Ci sono norme per la semplificazione delle procedure, la cassa in deroga è gestita congiuntamente da Inps e Regioni, c’è stato un avvio molto differenziato regione per regione e questo ha rallentato la lavorazione delle pratiche e soprattutto il pagamento della cassa integrazione. Stiamo lavorando e stiamo dialogando per velocizzare le procedure, noi vogliamo fare in modo che questi soldi arrivino, poi dobbiamo ragionare per gli strumenti più efficaci», ha ribadito il vice Gualtieri sempre stamattina dopo l’accordo politico raggiunto nel Governo. Resta il rebus sul settore di turismo e ristorazione che chiede interventi ben più decisi rispetto alle bozze circolate nel Dl Rilancio e che inoltre guarda con terrore alle linee guida pronte di CTS e Inail sulle misure di sicurezza da tenere negli esercizi commerciali: come rilancio ieri dalle categorie delle imprese a colloquio con il Ministro Patuanelli, «sono inaccettabili e rischiamo di perdere così il 60% dei clienti».

DECRETO RILANCIO, TUTTI I FOCUS SULLA BOZZA

Al netto del rebus sulle coperture e davanti ad un provvedimento “monstre” da oltre 200 articoli di norme, il Decreto Rilancio sta finalmente per sbarcare in Consiglio dei Ministri con ben 7 capitoli centrali per il rilancio economico del Paese: qui sotto tutti i focus che abbiamo preparato per presentare nel dettaglio le misure principali e più imponenti sia su risvolti sociali che economici, presenti all’interno della bozza del Decreto Rilancio. Si parte con il fisco (rinvii scadenze); lavoro (proroga ammortizzatori sociali già presenti nel Cura Italia); imprese (liquidità, prestiti e ristori a fondo perduto); famiglie (Reddito di Emergenza, bonus baby sitter e congedo parentale esteso); trasporti (bonus mobilità sostenibile, bicicletta e monopattino); turismo (con bonus vacanze per chi le farà in Italia); sanità (nuove assunzioni e materiale per far fronte alla crisi coronavirus). A questi punti si aggiungono, come ribadito ieri dal Sottosegretario Fraccaro, il nuovo Ecobonus 2020 al 110% per l’edilizia privata. Oltre allo stop dell’Irap per le imprese (tra 5 e 250 milioni di ricavi con certificazione su danni per emergenza Covid), nel Dl Rilancio vi è anche lo stop alla prima rata dell’Imu per alberghi e stabilimenti balneari: infine, da settembre verranno stabilizzati altri 16 mila insegnanti con un incremento dei fondi anche per gli ammortizzatori sociali.



