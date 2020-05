Decreto Rilancio, Ecobonus 2020 al 110%/ Fraccaro “detrazioni o sconto in fattura”

Pubblicità

Il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro è tornato a parlare di ecobonus 2020 tra le principali novità del Decreto Rilancio, confermando un “Superbonus al 110%”. E’ quanto ha riferito nella serata di ieri – scrive TgCom24 – asserendo: “Esprimo grande soddisfazione per il lavoro sul Superbonus al 110% che verrà approvato con il dl Rilancio. I cittadini potranno effettuare lavori con una detrazione superiore alle somme spese o lo sconto totale in fattura, cedendo il credito di imposta alle aziende che a loro volta potranno cederlo a fornitori o istituti bancari”. Fraccaro ha spiegato che grazie ai nuovi incentivi alla ristrutturazione, “i cittadini potranno effettuare lavori di efficientamento energetico e adeguamento antisismico” con una importante detrazione o con lo sconto totale. Tra le misure contenute nel cosiddetto Decreto Rilancio per far fronte all’emergenza economica derivata dalla pandemia da Coronavirus, dunque, c’è spazio anche per il rafforzamento dell’ecobonus 2020 con una detrazione del 110 per cento per ecobonus e sismabonus.

ECOBONUS 2020 AL 110% CONFERMATO IN DECRETO RILANCIO

Di un aumento dell’ecobonus e del sismabonus al 110% contenuto nel decreto maggio con le altre misure economiche per fronteggiare la crisi causata dal Coronavirus si parlava già da alcuni giorni prima della conferma ufficiale. Era stato sempre Fraccaro a dichiararlo, come riporta Sky Tg24, sostenendo: “L’Italia deve ripartire con un nuovo approccio economico basato sulla sostenibilità ambientale. Nel decreto maggio ho proposto di inserire un Superbonus pari al 110%, sia per gli interventi di efficienza energetica che di adeguamento sismico. Rappresenta una svolta storica”. E così il sottosegretario aveva anticipato il passaggio dell’ecobonus dal 65% al 110%, con una detrazione superiore all’importo speso. Sarà possibile, aveva detto, ottenere poi “lo sconto in fattura, senza quindi alcun esborso economico, e cedere la detrazione fiscale all’impresa”. Fraccaro aveva anche spiegato per quali lavori sarà utilizzabile l’econobus al 110%: “per il fotovoltaico, gli accumulatori, l’isolamento delle pareti, gli impianti di riscaldamento a pavimento, gli infissi e tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica”. In merito al funzionamento della detrazione, se una famiglia eseguirà lavori sulla propria abitazione che rientrano negli interventi previsti dal bonus, potrà ricevere al momento della dichiarazione dei redditi una detrazione del 110%, superiore al costo degli stessi lavori, che potrà utilizzare in compensazione in 5 quote annuali del medesimo importo.



