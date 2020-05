Decreto Rilancio, quando in Gazzetta Ufficiale?/ “Forse oggi”: ritardi, coperture e..

Pubblicità

A rileggere queste ultime due dichiarazioni dei Ministri del Governo Conte – «nelle prossime ore uscirà il Decreto Rilancio» e «Penso oggi» (rispettivamente D’Incà e Dadone) – la furia di lavoratori e imprese non accenna a diminuire, anzi aumenta: era mercoledì scorso quando il Premier Conte assieme a Speranza, Patuanelli, Bellanova e Gualtieri presentava il nuovo Decreto Rilancio, una maxi manovra da 55 miliardi di euro che fornisse gli aiuti economici attesi da inizio aprile (!) e che riguardano però anche il piano di ripresa per i mesi maggio-giugno-luglio.

In questo focus ieri abbiamo spiegato i motivi principali dei ritardi (dalle verifiche in Ragioneria di Stato su fondi e coperture fino ai nodi interni al Governo, Riaperture e simili) ma la rabbia delle categorie che attendono ancora gli aiuti economici non si placa: «il lavoro degli ultimi giorni è stato assorbito dal decreto che doveva già compartire in Gazzetta tra sabato e domenica», ha ammesso la ministra della Pubblica Amministrazione intervistata da ‘24 Mattino’ su Radio24. Secondo la Lega il motivo del ritardo è ovviamene di natura diversa, è un «cinico calcolo per impedire con ritardi e farraginosità normative l’accesso alla ‘potenza di fuoco’ millantata da Conte».

DECRETO RILANCIO, QUANDO ARRIVERÀ IN GAZZETTA UFFICIALE?

Nel frattempo va detto che l’opera di Inps e Ministero del Lavoro per far scattare il complesso piano di sblocco-risorse è in funzione da tempo: «Con il nuovo decreto la domanda per la cig in deroga si fa direttamente all’Inps e non più alle Regioni – ha spiegato ancora stamattina la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo – l’Inps potrà anticipare il 40% al lavoratore e nel mese seguente erogherà la restante parte. Questo ci consentirà di velocizzare l’intero sistema». Il bonus 600 euro per aprile scatterà non appena il testo del Dl Rilancio arriverà in Gazzetta Ufficiale mentre diventerà a 1000 euro – ma con iter di richiesta tutto da rifare e con maggiori paletti – per il mese di maggio (con più che probabile operazione che non partirà prima di inizio giugno).

«Sono sicura che nelle prossime ore il decreto verrà pubblicato in Gazzetta quindi potremo iniziare a procedere con le misure che abbiamo approntato», ha rimarcato la titolare del Lavoro Catalfo a Rai News24 questa mattina, aggiungendo «il decreto rilancio è complesso, ci sono più di 270 articoli che riguardano misure su lavoro, imprese, sanità, che riguardano tanti ministeri». Secondo il Sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta le tempistiche potrebbero però essere ancora un attimo più lunghe: «Tra oggi e domani il decreto Rilancio verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale», ha spiegato a Circo Massimo su Radio Capital.



