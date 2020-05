DECRETO RILANCIO, RITARDI CDM/ Ultime notizie e misure: Irap e stop Imu turismo

Pubblicità

Alle 11 di questa mattina è ripreso il pre-Consiglio dei Ministri dove il Governo Conte intende portare a termine la “limatura” del Decreto Rilancio così da poterlo finalmente presentare in CdM nella giornata di oggi: doveva tenersi in un primo momento nel pomeriggio il varo dell’ex Dl Aprile, ma sebbene ieri sera il Ministro Gualtieri abbia ribadito nell’intervista al Tg5 che «tutti i nodi sono stati sciolti», in realtà le distanze su diverse norme della maxi-manovra da 155 miliardi di spesa (55 in deficit) sono ancora importanti, con Pd, M5s e Italia Viva sul piede di guerra per le proprie rispettive “battaglie”. Per questo motivo il CdM sul Decreto Rilancio ancora non è stato convocato e i tempi vanno per le lunghe: si ipotizza a questo punto una possibile accelerata per la riunione nel corso della serata, al più tardi domani mattina. L’Ansa riporta che nel pre-Consiglio di ieri, interrotto all’una di notte, si è arrivati più o meno ad esaminare la metà degli articoli (su 258 totali) in bozza e così oggi si dovrebbe riuscire a trovare l’ultimo pressing per incardinare le norme economiche in aiuto a imprese, famiglie, lavoratori, settore turismo e Pubblica Amministrazione.

DECRETO RILANCIO: I NODI DA SCIOGLIERE

Al momento i veri nodi rimasti sul tavolo del Governo sarebbero il tema regolarizzazione migranti e il nodo banche per il Movimento 5 Stelle, Italia Viva spinge sul bonus turismo per le vacanze in Italia da migliorare, mentre lo stop a saldo e acconto Irap, eliminati i paletti di perdita di fatturato previsti dalle bozze, presenta problemi di coperture che il Pd non intende sottovalutare. Non solo, Regioni e Comuni ancora ieri hanno ribadito al Governo che soprattutto nelle aree di maggior turismo, si rischia un default che un bonus da max 500 euro per famiglie con reddito basso non potrà certo evitare su albergatori, ristoratori e attività turistiche: «nel decreto sono stanziati 1,5 miliardi, ma ne servono 5,4», hanno fatto sapere ieri i Governatori di Regione alla conferenza con Conte, Speranza e Boccia.

FOCUS E PUNTI RISOLTI

I punti invece risolti, come ribadito da Gualtieri ieri, sono l’Irap con stop al pagamento di saldo e acconto per le imprese tra 5 e 250 milioni di ricavi che certifichino perdite dovute all’emergenza Coronavirus. Si attende un via libera anche per lo stop Irap alle Pmi fino a 5 milioni di fatturato: stop alla prima rata dell’Imu per alberghi e stabilimenti balneari, come voluto da Iv e infine da settembre verranno stabilizzati altri 16 mila insegnanti con un incremento dei fondi anche per gli ammortizzatori sociali. Nel Decreto Rilancio sarebbe poi entrato in extremis uno sconto fiscale del 30% per chi investe in imprese danneggiate dall’epidemia.

Il decreto economico “Rilancio” comprende al momento 258 articoli suddivisi in 7 capitoli centrali per il rilancio del Paese: qui sotto tutti i focus che abbiamo preparato per presentare nel dettaglio le misure principali e più imponenti sia su risvolti sociali che economici, presenti all’interno della bozza del Decreto Rilancio. Si parte con il fisco (rinvii scadenze); lavoro (proroga ammortizzatori sociali già presenti nel Cura Italia); imprese (liquidità, prestiti e ristori a fondo perduto); famiglie (Reddito di Emergenza, bonus baby sitter e congedo parentale esteso); trasporti (bonus mobilità sostenibile, bicicletta e monopattino); turismo (con bonus vacanze per chi le farà in Italia); sanità (nuove assunzioni e materiale per far fronte alla crisi coronavirus). A questi punti si aggiungono, come ribadito ieri dal Sottosegretario Fraccaro, il nuovo Ecobonus 2020 al 11% per l’edilizia privata.



