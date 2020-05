Decreto Rilancio, ultime notizie e misure/ Addio clausole Iva, ok migranti: oggi CdM?

Pubblicità

Oggi pomeriggio si terrà il pre-Consiglio dei Ministri sul fatidico Decreto Rilancio, il maxi piano di aiuti economici (ex Dl Aprile e Dl Maggio) che da oltre un mese sta tenendo impegnato il Governo per trovare tutte le misure adeguate alla ripresa nel pieno della crisi da coronavirus. 258 articoli in 437 pagine, così si presenta la bozza del Dl Rilancio nel pre-Consiglio in attesa che tra stasera e forse domani si possa arrivare finalmente al CdM per il varo ufficiale: 7 maxi capitoli (fisco, lavoro, imprese, famiglie, trasporti, turismo e sanità) ma anche l’addio in pratica alle clausole di salvaguardia sull’Iva dal 2021 e un costo totale di 155 miliardi di finanziamento, di cui 55 in deficit come votato già dal Parlamento.

I nodi da sciogliere (focus qui sotto, ndr) sono ancora parecchi prima, con lo scontro a distanza tra Pd, Renzi e Movimento 5 Stelle che prosegue ormai da settimane nelle varie riunioni tra i capidelegazioni, il Mef e Palazzo Chigi: Conte vuole accelerare, visto anche il pressing che enti locali, imprese e lavoratori da giorni ormai esercitano per avere risposte certe e immediate sul “rilancio” dell’economia, ma la maxi-manovra mai vista prima nella storia repubblicana deve essere curata al dettaglio con tanto di via libera della Ragioneria di Stato sulle coperture che ancora manca. Tra gli ultimi dettagli emersi nella riunione di questa notte, oltre all’addio alle clausole Iva, nel Decreto Rilancio vi sarà anche il rinvii al prossimo anno la plastic e la sugar tax (nate con l’ultima legge di bilancio) e si apre la strada alla creazione dell’annunciata “newco” per il salvataggio di Alitalia.

I NODI DA SCIOGLIERE

Fonti di Governo all’Agi non escludono che dall’esecutivo arrivi un via libera oggi lunedì 11 maggio o martedì ‘salvo intese’, vista la mole di interventi ancora da verificare e sui quali non si è raggiunta ancora un’intesa completa. I nodi da sciogliere sono parecchi: dai finanziamenti dei singoli provvedimenti inseriti nei 7 ampi capitoli del Decreto Rilancio, fino al tema ammortizzatori sociali (Reddito di Emergenza e Bonus autonomi su tutti), arrivando poi al “nodo” migranti: su questo però l’ultima riunione conclusasi ieri a notte fonda a Palazzo Chigi potrebbe essere stato trovato l’accordo.

Sulla regolarizzazione dei migranti che lavorano nei campi e come badanti e colf “in nero” un accordo di massima sembra essere stato trovato tra M5s e Pd: dopo l’aut-aut della Ministra Bellanova e lo scontro con la Catalfo, il provvedimento della sanatoria pare comunque esserci nell’ultima bozza che andrà in pre-Consiglio alle ore 14, ma i 5Stelle avrebbero ottenuto che «i permessi temporanei, che sono comunque di sei mesi e per ricerca di lavoro, siano subordinati a un controllo dell’Ispettorato del lavoro», riporta Repubblica. 500mila regolarizzabili sono in attesa di un via libera dal Governo ma il nodo politico potrebbe ancora non essere “pronto”, con le scintille tra M5s, Italia Viva e dem che al netto degli accordi di massima, rimangono.

LE MISURE DEL DECRETO RILANCIO: I NOSTRI FOCUS

Il decreto economico “Rilancio” comprende al momento 258 articoli suddivisi in 7 capitoli centrali per il rilancio del Paese: ecco qui sotto tutti i focus che in queste ore abbiamo preparato per presentare nel dettaglio le misure principali e più imponenti sia su risvolti sociali che economici, presenti all’interno della bozza del Decreto Rilancio. Si parte con il fisco (rinvii scadenze); lavoro (proroga ammortizzatori sociali già presenti nel Cura Italia); imprese (liquidità, prestiti e ristori a fondo perduto); famiglie (Reddito di Emergenza, bonus baby sitter e congedo parentale esteso); trasporti (bonus mobilità sostenibile, bicicletta e monopattino); turismo (con bonus vacanze per chi le farà in Italia); sanità (nuove assunzioni e materiale per far fronte alla crisi coronavirus).

A questi punti si aggiungono, come ribadito anche stamani dal Sottosegretario Fraccaro, il nuovo Ecobonus 2020 al 11% per l’edilizia privata ma anche la forte protesta del settore alberghi dopo aver scoperto che nella bozza di Decreto maggiori fondi sono stati dati a Cultura e Spettacolo piuttosto che al rilancio delle strutture turistiche gravemente colpite dalla pandemia. Un tema rimasto finora “nascosto” ma decisamente importante è quello immesso nella bozza del Dl Rilancio in merito allo Stato di Emergenza: «Proroga dei termini previsti per la scadenza degli stati di emergenza e delle contabilità speciali. I termini di scadenza degli stati di emergenza dichiarati e in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non più prorogabili ai sensi della vigente normativa, sono prorogati per ulteriori sei mesi», ovvero fino al 31 gennaio 2021.



