Decreto Ristori bis oggi in CdM/ Aiuti chiusure Dpcm: P.Iva, bar, famiglie, turismo

Oggi in Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare ed essere approvato il nuovo Decreto Ristori “bis”, come annunciato due giorni fa in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: con l’entrata in vigore del nuovo Dpcm 3 novembre dalla giornata di oggi, ad una larga fetta di popolazione e aziende vengono imposti ulteriori sacrifici e nel caso delle “zone rosse” anche chiusure di filiere e negozi. Per questo motivo il Governo prova ad attivarsi subito seguendo la linea dei primi interventi “post” Dpcm 24 ottobre: dal Decreto Ristori si arriva alla sua formulazione “bis” che intende aggiungere 1,5 -2 miliardi di euro ai 6,8 miliardi già stanziati lo scorso 27 ottobre dall’esecutivo. Ancora non è stato convocato il Consiglio dei Ministri ma l’annuncio dovrebbe arrivare in giornata, probabilmente con l’arrivo del testo Dl Ristori bis tra il tardo pomeriggio e la serata in CdM a Palazzo Chigi. Secondo le ultimissime anticipazioni emerse sui quotidiani e agenzie – in particolare Il Sole 24 ore e Agi – l’indirizzo del Governo è quello di trovare un doppio sistema di “ristori” che possa intervenire sia sulle categorie chiuse e sia su quelle “azzoppate” dalle strette attuate in zone gialle e arancioni del Paese commercianti, ristoratori, partite Iva, ma anche famiglie e settore turismo, la lista di chi attende nuovi aiuti è molto lunga e dovranno essere decisi i parametri per poter far pervenire gli indennizzi a fondo perduto (con la modalità confermata dal primo Decreto Ristori del bonifico direttamente da Agenzia delle Entrate). La lista dei codici Ateco da “ristorare”, inevitabilmente, si allungherà anche a musei, rosticcerie, bus turistici, niente taxi e Ncc con però accordo trovato nella notte per sblocco di 35milioni di euro dal Mit derivanti da precedenti decreti anti-Covid.

COSA PREVEDE IL DECRETO RISTORI BIS

Per bar e ristoranti – costretti a chiudere nelle zone rosse e arancioni, si potrebbe arrivare al 200% dei rimborsi già erogati con il dl Rilancio: finanziati però anche i congedi parentali per i figli che rimarranno a scuoia dopo l’obbligo di Dad in terza media (per le zone rosse) e tutte le superiori per il resto d’Italia. La complessità dell’intervento non è minima, specie in quei settori già colpiti e destinati ai ristori nelle scorse settimane che inevitabilmente ora dovranno ricevere un’aggiunta non semplicissima da calcolare in base alle diversità delle strette su scala nazionale. Secondo l’Agi, la modalità per l’indennizzo resta la medesima per il primo Decreto Ristori: «contributi a fondo perduto con bonifico automatico per chi li ha già ricevuti e, dietro presentazione di domanda, quindi con tempi piu’ lunghi, per i nuovi beneficiari; la cancellazione della seconda rata Imu, gli sgravi sugli affitti per tre mesi e la sospensione dei versamenti contributivi». Il problema è però inevitabilmente legato ai fondi da trovare per finanziare questi ulteriori ristori – e pure i successivi laddove vi saranno slittamenti di zone gialle-arancioni verso l’area più critica – visto che il deficit inserito nella Nadef ha già raggiunto e superato il 10,5% scritto nero su bianco e inviato a Bruxelles (è al 10,7% al momento). Bisogna rimanere sotto il 10,8% e per questo il margine “rimasto”, secondo il Sole24, è di circa 1,7 miliardi di euro da cui si attingerà per il Dl Ristori bis senza ulteriore scostamento di bilancio.



