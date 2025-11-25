Emendamenti al decreto Salva Casa, previste nuove agevolazioni e semplificazione dei passaggi per le istanze di sanatoria degli abusi edilizi

Emendamento al decreto Salva Casa in Legge di Bilancio, una modifica proposta dalla maggioranza punta a introdurre un maxi sconto sulle sanzioni da pagare per gli abusi edilizi, che farebbe scendere il totale massimo da 10.328 a 2.068 euro. Una possibilità che andrebbe a semplificare il già esistente provvedimento legislativo n. 69/2024, per trovare una soluzione ai problemi di difformità immobiliari, permettendo ai contribuenti di sanare le irregolarità, anche quelle pià gravi, pagando una cifra minima rispetto a quella prevista inizialmente, oltre all’ipotesi condono che era stata già avanzata per riorganizzare il lavoro dei Comuni alle prese con milioni di pratiche bloccate.

Secondo l’anticipazione del Sole 24 Ore, l’accesso agli accertamenti sulle procedure di conformità sarà più facile grazie all’eliminazione del doppio passaggio, quello sull’urbanistica e quello sull’edilizia, che potrà poi essere richiesto in una sola istanza di sanatoria, riducendo anche i calcoli che implicavano l’intervento di Agenzia delle Entrate, per stabilire la sanzione da pagare.

Emendamenti al decreto Salva Casa, sconto su sanzioni edilizie e nuovi bonus mutuo e ristrutturazioni green

Decreto Salva Casa in via di ulteriore semplificazione grazie ad una serie di emendamenti che ridurrebbero le pratiche burocratiche per ottenere la sanatoria sugli abusi edilizi e una netta riduzione delle sanzioni da pagare stabilite in un fisso massimo di poco più di 2mila euro anche nei casi più gravi. Potrebbe infatti essere cancellata la cosiddetta doppia conformità con la possibilità di presentare una sola istanza, il che eliminerebbe alcuni passaggi complicati e l’intervento di enti intermediari come gli uffici territoriali delle Entrate, comportando anche un notevole alleggerimento del carico di lavoro per i professionisti.

Inoltre, dovrebbe essere rifinanziato il fondo casa destinato alle agevolazioni sui mutui per i giovani sotto i 36 anni con Isee fino a 40mila euro, un bonus che era già stato rinnovato fino al 2027 ma che per il futuro potrebbe diventare ancora più vantaggioso soprattutto se l’oggetto del finanziamento è un immobile green. La proposta è quella di rimettere in campo una detrazione fiscale, recuperabile in 10 anni dall’Irpef pagata, fino al 50% dell’Iva sostenuta non solo per l’acquisto di una abitazione ad alta efficienza energetica ma anche sulla ristrutturazione con riclassificazione.