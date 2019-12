Decreto Scuola/ Stop Quota 100, facenti funzione Dsga e proroga contratti: ira Anief

Bufera sul Decreto Scuola: Anief in una nota manifesta la sua contrarietà per gli emendamenti bloccati dal Mef. Come già anticipato nelle scorse ore dall’onorevole Sasso (Lega), Orizzonte Scuola ha reso noto che per alcune norme sono necessari ulteriori approfondimenti, in particolare per quanto concerne le coperture finanziarie. Uno degli emendamenti bloccati riguarda i posti di quota 100, delle assegnazioni dei posti che si andranno a liberare a seguito dei pensionamenti effettuati avvalendosi dell’anticipo della riforma pensioni. Ma non solo, come evidenzia Anief: «L’inclusione nel concorso per Dsga degli assistenti amministrativi facenti funzione da almeno tre anni» e «la trasformazione dei contratti sottoscritti dai maestri con diploma magistrale con sentenza negativa in supplenze con scadenza 30 giugno». Per alcuni emendamenti, il Ministero ha chiesto una relazione tecnica o di specificare meglio alcuni passaggi.

DECRETO SCUOLA, LA POSIZIONE DELL’ANIEF

«Per Anief è assurdo. Già questi provvedimenti non risolvono i problemi aperti, ma pensare pure di bloccare le proposte approvate dalle Commissioni equivale a inibire il dibattito parlamentare dopo la tagliola sull’ammissibilità di emendamenti che non si è voluto discutere», la rabbia di Anief in una nota, questo l’appello del presidente Marcello Pacifico ai deputati: «Chiediamo al Parlamento di approvare tutte le notifiche richieste, stabilizzando il personale Ata, assumendo su tutti i posti vacanti, impedendo il licenziamento di chi ha superato l’anno di prova. Perché si deve continuare a risolvere le cose solo nelle aule di giustizia?». Anief ricorda inoltre che all’interno della bozza del decreto “salva precari” in via di approvazione sono presenti diversi emendamenti formulati dall’Ufficio legislativo Anief nel corso delle audizioni e prodotte dalle forze politiche.

