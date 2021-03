Decreto Sostegni, vertice Draghi-Ministri/ Le misure: Cig, cashback, licenziamenti

Alle ore 17 il Premier Draghi ha convocato una riunione con tutti i Ministri rappresentanti delle forze di Governo assieme al Ministro dell’Economia Daniele Franco e ai titolari del Lavoro (Orlando) e del Turismo (Garavaglia): sul tavolo il Decreto Sostegni che da una settimana ha la bozza già pronta ma che doveva attendere le ultime aggiunte sul fronte cassa integrazione e licenziamenti. Il piano complesso del Governo Draghi è quello da un lato di rinviare ancora lo sblocco del divieto di licenziare al 30 giugno, ma nel frattempo di iniziare a costruire un “salvagente” che possa permettere respiro alle aziende e sostegno comunque ai lavoratori e famiglie.

Salvini “guerra vs AstraZeneca per soldi”/ “Vaccini fallimento Ue, ora cure a casa”

La prima vera “manovra” dell’esecutivo – da 32 miliardi, già votati in scostamento di bilancio dal Parlamento negli ultimi giorni del Governo Conte – vedrà gli aiuti, i sostegni, a imprese, lavoratori e famiglie che da tempo ormai attendono un concreto atto dello Stato dopo lockdown e chiusure dei primi 3 mesi dell’anno. Il vertice di maggioranza oggi, la riunione con i capigruppo, i Ministri D’Incà e Franco domani e infine il Consiglio dei Ministri di venerdì: questa la tabella di marcia politica per giungere ad una sintesi nel Decreto Sostegni 2021 a quel punto tutta da presentare in conferenza stampa alla presenza dello stesso Presidente del Consiglio probabilmente nel pomeriggio di venerdì. Ma oggi cosa succederà? «Non c’è alcun nodo politico da sciogliere, solo alcuni problemi tecnici da risolvere da qui a venerdì», confermano fonti del Mef all’Adnkronos.

Francesca Verdini, fidanzata Matteo Salvini si laurea/ Foto e dedica: "Al mio amore"

LE MISURE SUL TAVOLO DEL GOVERNO

Il Decreto Sostegni – ex Ristori V – sarà parte di una strategia in più tappe: come ha preannunciato il sottosegretario al Mef Claudio Durigon (Lega), dovrebbe arrivare subito dopo il Dl anche un «decreto che possa dare vitalità alle aziende per la ripartenza», che dovrebbe contenere il pacchetto ‘salva-imprese‘ studiato dal viceministro all’Economia Laura Castelli (M5s) per rivedere le norme sui fallimenti ed evitare il collasso delle realtà in difficoltà temporanea causa Covid. A quel punto dovrà seguire per forza di cose un nuovo scostamento di bilancio da 15-20 miliardi, con la Lega che chiede addirittura di raddoppiarlo per non perdere tempo prezioso in vista del rilancio economico delle aziende e dell’intero settore turistico alle porte dell’estate. Prima tappa però sarà appunto il Decreto Sostegno che dovrebbe seguire 5 principali direttrici:

Ordinanza Figliuolo “vaccini residui a chi c'è”/ Come vaccinarsi senza prenotare

Pubblicità

– 12 miliardi per gli indennizzi a fondo perduto alle attività produttive e Partite Iva (con 600 milioni per il settore montagna del tutto distrutto dalle chiusure imposte dagli ultimi due Governi); 2,8 milioni di professionisti dovrebbero ricevere un bonus in media da 4.200 euro (eliminati codici Ateco, serve avere nel 2020 un calo dei ricavi di almeno il 33%)

– 6 miliardi per la Sanità, di cui 5 per rinforzare il piano vaccini appena stilato dal nuovo commissario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo

– 10 miliardi per le misure in sostegno a famiglia (bonus baby sitter e congedi parentali), lavoro, indennità stagionali e sportivi (Cig rinnovata e blocco di licenziamento fino al 30 giugno per chi ha ammortizzatori ordinari, fino a ottobre per tutti gli altri)

– 1 miliardi per rifinanziare il Reddito di Cittadinanza, proroga anche per Reddito di Emergenza, Naspi e Fondo Occupazione

– 2,5-3 miliardi agli Enti Locali: «intervenire su Trasporto pubblico locale e imposta di soggiorno, ma anche creare due fondi, per un totale che supera il miliardo e mezzo complessivo, per comuni e regioni», ha spiegato ancora la viceministra Castelli

Non mancano infine gli “scontri” politici che avverranno specialmente sul Cashback, con la Lega e Forza Italia intenzionati a chiederne l’abolizione (o quantomeno il ridimensionamento rispetto au 7 miliardi di costo iniziale e lo stop a fine giugno, con Draghi concorde) e sul “magazzino fiscale” che sempre il Carroccio chiede di cancellare del tutto. Pace fiscale e azzeramento delle vecchie cartelle affidate al fisco dal 2000 al 2015 fissando il tetto a 10mila euro (per ora l’accordo è sui 5mila euro).



© RIPRODUZIONE RISERVATA