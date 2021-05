Deddy, Alessandro, Tancredi o Serena finalista Amici 2021?/ Pronostici sul quarto

Al ballottaggio restanoChi è il quarto finalista del serale di Amici 2021 tra Deddy, Serena, Alessandro e Tancredi?

Penultima puntata del serale di Amici 2021 quella in onda questa sera, 8 maggio, su Canale 5, che ci svelerà i nomi dei 4 finalisti di questa edizione. Si tratta anche dell’ultima puntata registrata visto che, la prossima settimana, la finale sarà in diretta. Questo vuol dire niente spoiler che, invece, possiamo darvi oggi. Grazie alle anticipazioni del Vicolodellenews sappiamo, infatti, che i primi tre finalisti sono Sangiovanni, Giulia Stabile e Aka7even; ciò vuol dire che, per chiudere il cerchio, manca soltanto un nome ma sono quattro i ragazzi ancora al ballottaggio. Deddy, Tancredi, Serena e Alessandro – due cantanti e due ballerini – hanno gareggiato per conquistare un posto nell’ultima sfida di questa avventura, supportati ognuno dal proprio coach. Ma chi è riuscito ad aggiudicarsela?

Il quarto finalista di Amici 2021, chi è? Opinioni (e motivazioni) del web

Il web è spaccato su chi dovrebbe conquistare il quarto posto da finalista di Amici 2021. C’è chi tifa per Deddy, la cui finale sarebbe un vero e proprio riscatto dopo aver lavorato per anni come barbiere ma aver sognato di sfondare nella musica. Molti supportano il talento di Alessandro, l’allievo che maggiormente si è esibito in questo serale di Amici e in coreografie sempre diverse. È entrata per ultima Serena rispetto agli altri eppure, per molti telespettatori del talent, la sua umiltà e l’impegno mostrato meriterebbero la finale. Ha perso un po’ di motivazione lungo la strada Tancredi, ma la sua penna e la grinta sul palco, secondo i fan, devono arrivare fino alla finale. Chi ce la farà?

