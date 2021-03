Deddy, Amici 2021/ Allo scontro con Raffaele per colpa di Rudy Zerbi ma…

Deddy allo scontro con Raffaele per volere di Rudy Zerbi ad Amici 2021, come finirà?

E alla fine anche Deddy ce l’ha fatta. Nonostante le polemiche e gli attacchi arrivati addirittura da Anna Pettinelli che ha criticato il suo modo puerile di cantare (visto che non ha mai avuto e ricevuto lezioni di canto o simili), Dennis Rizzi è arrivato al serale partendo dalla sua Torino. Lui stesso ha raccontato che per lui la musica è stata una valvola di sfogo e tutto perché i suoi hanno divorziato quando lui frequentava le scuole elementari e così lui ha scelto la musica per rinascere. Proprio questo amore per la musica lo ha portato ad Amici 2021 e Rudy Zerbi lo ha capito bene visto che questa sera, secondo le anticipazioni riportate dal Vicolodellenews, lo schiererà contro Raffaele sicuro di vincere. Le cose però non andranno come previsto e il quasi eliminato della puntata scorsa, riuscirà a batterlo con grande sorpresa da parte di suoi professori. Deddy per l’occasione aveva scritto anche delle barre ma, a quando pare, non sono bastate. Risultato? E’ di nuovo finito al ballottaggio finendo per salvarsi per il rotto della cuffia.

Deddy e Sangiovanni provano a chiarirsi ma senza successo

Nei giorni scorsi Deddy e Sangiovanni hanno avuto modo di affrontare anche altri discorsi nella scuola di Amici 2021 e, in particolare, proprio le loro ultime discussioni. Il loro rapporto è sempre stato forte ma tutto è cambiato quando gli allievi avevano stilato una loro classifica dei più meritevoli della scuola e il fidanzato di Giulia aveva lasciato fuori l’amico che si era molto dispiaciuto. Sangiovanni si è scusato dicendo che è stata una questione di mentalità non vincente e non di merito e tutto perché sembrava un po’ incattivito per via delle influenze di Rosa. Nonostante queste spiegazioni, Deddy è convinto che con un amico ci si dovrebbe comportare diversamente e che lui all’interno della scuola adesso si sente solo.

