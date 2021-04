Deddy, Amici 2021/ Dalle lacrime per Rosa alla vittoria finale?

Deddy ad Amici 2021 piange per la sua Rosa e si prepara a combattere…

Deddy sì o no? Il cantante di Amici 2021 è arrivato al serale quando nessuno ci credeva, forse nemmeno il diretto interessato e tutto perché è arrivato nella scuola senza aver studiato canto e sognando un posto al sole che pian piano sta prendendo forma davanti a lui. Lo spirito di Deddy al serale è ben diverso dagli altri compagni perché il cantante è convinto che ogni settimana guadagnata è un modo per riuscire a studiare e assorbire come una spugna tutto quello che c’è da apprendere nella scuola. Proprio sabato scorso è stato ad un passo dall’eliminazione ma alla fine è riuscito a salvarsi con la sua Zero Passi tra le lacrime e tutto perché è riuscito a vincere contro la ballerina nonché sua fidanzata versando fiumi di lacrime. Lo stesso è successo una volta arrivato in casetta visto che l’ha dovuta salutare per poi iniziare a fare i conti con il fatto che non sarà più in casetta al suo fianco.

Deddy vince ancora ad Amici 2021 e si salva

Deddy piange ma non molla ad Amici 2021 perché sa che dovrà andare avanti anche per Rosa di Grazia adesso e, da quello che rivelano le anticipazioni di Amici 2021, sembra proprio che la sua missione sarà compiuta anche questa sera. Ancora per lui non mancheranno i complimenti questa sera soprattutto quando andrà in sfida con Aka7even per un guato di sfida. Zerbi critica ancora la scrittura di Aka mentre i giudici si complimentano con Deddy sempre molto intimo e, soprattutto, migliorato da quando è entrato nella scuola. Sembra che questo riuscirà a salvarlo dal ballottaggio, almeno questa sera.

