Deddy, assembramenti all’instore di Roma/ É polemica: “In piazza arriva la polizia..”

Per i finalisti di Amici 2021 è iniziato il periodo degli impegni. Dopo Sangiovanni, anche Deddy ha avuto la possibilità d’incontrare i fans nei suoi primi firmacopie. Con tutti le misure di sicurezza del caso, Deddy ha incontrato i fans a cui ha regalato una firma e una foto. A Roma, la presenza di Deddy ha richiamato in Via Appia una grande folla di giovanissimi fan. Nel tentativo di avvicinarsi al loro beniamina, in strada, si sono creati diversi assembramenti. Il video è stato pubblicato dalla pagina Instagram Welcome to Favelas scatenando la polemica. Sotto il filmato, molti utenti, oltre a chiedersi il motivo dell’assembramento e chi sia Deddy, hanno sollevato la polemica per il mancato arrivo delle forze dell’ordine per riportare la situazione alla normalità.

Assembramenti al firmacopie di Deddy: pioggia di critiche sui social

Pioggia di critiche per gli assembramenti al firmacopie di Deddy a Roma. «Ma chi è?», chiede qualcuno ignaro della partecipazione del giovane cantante ad Amici di Maria De Filippi. C’è, poi, chi solleva la polemica: «Per gli aperitivi arriva la polizia, mentre per questo qui nulla». E ancora: “Qui gli assembramenti sì, ma per i matrimoni serve la green card”, “Noi a casa alle 11 e qui tutto è concesso”. C’è, poi, chi si augura che gli assembramenti non causino nuovi focolai. Non è il primo assembramento, tuttavia, che si verifica in questo periodo. Poche settimane fa, la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter aveva causato numerosi assembramenti in Piazza Duomo con relativa polemica.

