Deddy/ Da Amici alla collaborazione con Caffelatte in “Non mi fa dormire”

Deddy e Caffellatte saranno sul palcoscenico del concerto Primo Maggio 2022 a Roma. Tra i numerosi artisti che si esibiranno sul palco, in questo paragrafo ricordiamo Deddy e Caffellatte che faranno un duetto presentando un nuovo brano. Sicuramente c’è curiosità di vedere anche la loro affinità che nelle prove precedenti si era distinto per la variazione delle tonalità e la differenza di stile. Ci troviamo dunque di fronte a una coppia molto ben assortita con la possibilità di mettersi sempre e comunque in mostra in un evento seguitissimo.

Deddy, “Sei tu l’artista”

Deddy, nome d’arte di Dennis Rizzi, è un cantante nato a Settimo Torinese il 12 settembre 2002. La sua carriera è iniziata da poco, dopo aver partecipato alla ventesima edizione di Amici, il programma di Maria De Filippi. In seguito a questa occasione, il cantante ha raggiunto il disco di platino con Il cielo contromano. Per il momento ha realizzato un album in studio nel 2021, intitolato Il cielo contromano su Giove, e diversi singoli a partire dal 2020, che vi suggeriamo di ascoltare. Tra i brani più famosi e che vi consigliamo ci sono sicuramente: Forti e fragili, Il cielo contromano, Ancora in due, Parole a caso, 0 passi, La prima estate, Giove, Mentre ti spoglio e Non mi fa dormire. Quest’ultimo brano lo ha realizzato insieme a Caffellatte.

Chi è Caffellatte?

Caffellatte è una cantante, Giorgia Groccia, che fin da piccola si è avvicinata al mondo della musica, ascoltando diversi generi e stili per comprendere quale fosse la sua strada. Amava Franco Battiato, e durante gli anni ’80 si è dedicata molto all’ascolto del genere elettronico. Con la sua musica cerca di raccontarsi e di svelarsi per come è veramente. Tra le sue canzoni più celebri si ricordano sicuramente: Mon Frère, TSO, Serpenti, Sottovuoto, Alcol Test, Carta stagnola, Endorfine e Paranoie.

Deddy e Caffellatte, quindi, hanno da poco realizzato questo progetto insieme, che ha portato alla creazione del brano Non mi fa dormire, che presenteranno sicuramente sul palco del concertone del Primo Maggio. I due artisti in diverse interviste hanno affermato di lavorare molto bene insieme, in sintonia e allegria. Non vediamo l’ora, quindi, di osservare attentamente quella che sarà la loro esibizione sul palco romano, insieme a tanti altri artisti italiani.

Deddy e Caffelatte: il video di “Non mi fa dormire”













