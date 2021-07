Deddy, dopo Rosa Di Grazia flirt con Emma Muscat?/ Foto insieme con indizio…

La storia tra Rosa Di Grazia e Deddy è ormai giunta al termine. I due ragazzi dell’ultima edizione di Amici hanno ormai confermato il sospetto che circolava da settimane e, proprio nelle ultime ore, sono inoltre stati protagonisti di un botta e risposta a distanza che ha alimentato la curiosità dei fan. Se Rosa si gode ora le amicizie nate proprio nella scuola di Amici, lui fa altrettanto. Il cantante, però, alimenta il gossip con un incontro che potrebbe nascondere l’inizio di un nuovo flirt. Di recente Deddy è stato tra gli ospiti della nuova edizione di Battiti Live e dietro le quinte ha avuto modo di incontrare alcuni amici, come Aka7even. Ma non è l’unico ex di Amici che il cantante ha incontrato. Da uno scatto postato nelle storie di Instagram, il cantante si mostra insieme ad Emma Muscat, altra ex di Amici di qualche edizione fa.

Emma e Deddy sono insieme, da soli, a un tavolo e bevono qualcosa mentre sorridono all’obiettivo. La foto è stata poi postata dalla Muscat e ricondivisa da Deddy sul suo profilo Instagram. C’è chi ha subito ipotizzato che tra i due ragazzi possa esserci un flirt in atto, anche perché sulla foto c’è un cuoricino rosso che potrebbe essere indizio di un rapporto diverso dalla semplice conoscenza. Va comunque sottolineato che i due cantanti fanno parte della stessa casa discografica (la Warner Music), questo potrebbe significare che il loro è solo un incontro lavorativo o, comunque di cortesia. O, ancora, Emma e Deddy potrebbero in futuro stupire i rispettivi fan con un duetto.

