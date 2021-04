Deddy e Rosa, Amici 2021/ Arisa svela: “Lei è gelosissima, gli ha vietato di…”

Qualche settimana fa nella casetta di Amici 2021 è andata in scena una separazione molto dolorosa e tra fiumi di lacrime per una delle coppie più amate di questa edizione: Deddy e Rosa. La ballerina è stata eliminata, Deddy, invece, continua la sua avventura al serale. Da quel momento entrambi hanno però continuato a lanciarsi dediche e messaggi a distanza. Se la ballerina posta foto romantiche di loro due in casetta e parole d’amore, Deddy si lascia andare alla commozione e a dichiarazioni di grandi sentimenti. C’è però chi svela dei retroscena inediti sulla coppia come Arisa. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la cantante ha raccontato della forte gelosia di Rosa nei confronti del suo fidanzato.

Zerbi sfida Arisa in un "ballo hot"/ Scherzo ad Amici 2021, lei "Accetto ma..."

Rosa gelosa di Deddy: il retroscena ad Amici 2021

“Lei è gelosissima di Deddy” ha svelato Arisa in diretta a Verissimo parlando di Rosa. Così ha continuato: “all’interno della scuola lo metteva a posto per ogni cosa, non lo faceva uscire con i boxer e gli faceva delle partacce pazzesche”. In effetti, andando indietro a pochi mesi fa, ricordiamo dello scontro nato in casetta tra i due quando, dopo la doccia, Deddy si è presentato in camera in mutande, scatenando l’ira di Rosa che lo ha perciò invitato a non presentarsi più senza vestiti davanti alle telecamere e agli altri.

LEGGI ANCHE:

Amici 2021 Serale/ Eliminato, diretta 6a puntata: Serena vs Alessandro e lite tra..Perla Blu, Arisa stuzzica Zerbi sul locale citato ad Amici 2021/ Dono speciale per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA