Deddy e Rosa Di Grazia, non è finita?/ Dopo Amici spunta il video: lei canta 0 passi!

Deddy e Rosa Di Grazia stanno ancora insieme? Una domanda, questa, che i fan di Amici, che nel corso dell’ultima edizione del talent si sono affezionati alla coppia, continua a porsi. Questo perché dopo la fine del programma non ci sono state notizie della coppia, né i due si sono mostrati insieme. In più, l’intervista rilasciata da Deddy a Verissimo ha portato molti a credere che la storia con Rosa fosse in realtà finita. Ad alimentare le speranze del pubblico di Amici arriva però oggi un video che fa ben sperare. Nel breve filmato, condiviso su Twitter dal profilo Amici News, Rosa e al tavolo con delle amiche e canta a squarciagola, con tanto di mano sul cuore, “0 passi da te”, singolo che Deddy ha presentato nella scuola di Canale 5. Un gesto che sembra confermare che la storia col cantante stia continuando, a dispetto dei vari indizi social.

Deddy e Rosa Di Grazia erosa d il mistero delle interviste

Stupisce però il fatto che i due non si mostrino insieme, né abbiano verso l’altro gesti romantici. D’altronde entrambi hanno vissuto la loro storia sotto le telecamere di Amici e sono dunque abituati alle domande dei fan. In una recente intervista a Tgcom24, Deddy, parlando della vita in casetta, ha dichiarato: “Può sembrare strano ma ad Amici non ti rendi conto di quello che succede. A un certo punto ti dimentichi delle telecamere e non pensi che ci sono milioni di persone che ti stanno guardando. Per noi era vita normale: passiamo il tempo in casetta, studiamo, andiamo a scuola e ci prepariamo per il fine settimana dove c’è il pubblico dello studio”. Nessun cenno però a Rosa in tutta l’intervista. Sul web, però, c’è chi parla di un ‘veto’: Deddy rifiuterebbe ogni domanda sulla sua storia con Rosa. Sarà questo il motivo?

Ma questa è donna Rosa che canta 0 passi da te con la mano sul petto, che meraviglia pic.twitter.com/F6yR7dh8ux — AMICI NEWS (@amicii_news) May 30, 2021

