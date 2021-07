Deddy e Rosa Di Grazia, ritorno di fiamma?/ Spunta il like che riaccende la speranza

Tra gli amori nati nella scuola di Amici 20, quello che tanto ha fatto discutere una volta finito il programma ha come protagonisti Deddy e Rosa Di Grazia. Dopo settimane di silenzio, è stata Rosa ad annunciare ai tanti sostenitori della coppia la fine della loro relazione, palesando la sua delusione di fronte al mancato proseguimento di un rapporto che, nella scuola, sembrava idilliaco. I due hanno poi smesso di seguirsi su Instagram, ennesima prova della fine di ogni contatto. Eppure nelle ultime ore la speranza dei fan della coppia si è riaccesa per un gesto social di uno dei due. Spicca infatti un like lasciato da Deddy ad un post pubblicato di recente da Rosa in cui la ballerina si esibisce in una coreografia. Un gesto che riapre scenari che sembravano chiusi, proprio per l’allontanamento ormai evidente delle ultime settimane. Inutile dire che le speranze di un ritorno di fiamma sono tante, nulla però conferma che si tratti di questo e non di un semplice gesto di apprezzamento senza secondi fini.

Rosa e Deddy, ritorno di fiamma possibile? Il messaggio d’addio

Ricordiamo, d’altronde, che Rosa Di Grazia, nell’annunciare la fine della storia con Deddy dopo Amici, scrisse: “Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato. – e ancora – Oggi sono serena nel dire che non serbo rancore per lui, ci siamo parlati e chiariti e gli auguro ogni bene. Vi chiedo quindi semplicemente di voltare pagina così come ho fatto io. Io e Deddy, prima di essere stati una coppia, siamo due ragazzi giovani che inseguono il loro sogno e che cercano il loro posto nel mondo. Grazie per l’affetto incondizionato ed il supporto che mi date ogni giorno. Sono pronta a ‘ricominciare da me’!”.

