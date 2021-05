Deddy e Rosa Di Grazia si sono lasciati dopo Amici?/ “Non ci stiamo sentendo…”

Deddy e Rosa Di Grazia stanno ancora insieme o dopo Amici la relazione è giunta al capolinea? E’ la domanda che si stanno facendo i fans del talent show di Maria De Filippi, desiderosi di sapere la verità. Se la relazione tra Giulia Stabile e Sangiovanni procede a gonfie vele, lo stesso non può dirsi per Deddy e Rosa. Il cantante e la ballerina si sono innamorati durante l’avventura nella scuola più famosa d’Italia. Il loro rapporto ha fatto sognare i fans, ma qualcosa, tra i due, pare si sia rotto. Dopo Amici 2021, infatti, Deddy e Rosa non si sono mostrati insieme. I fans speravano di rivederli nuovamente uniti, ma per il momento, i due si starebbero sentendo poco a causa degli impegni del cantante. A confermarlo è proprio Deddy.

Deddy e Rosa in crisi dopo Amici 2021?

Tra Deddy e Rosa Di Grazia sembrava esserci un sentimento profondo destinato a crescere ogni giorno di più e a regalare ad entrambi una vera e propria favola d’amore. Tuttavia, a causa degli innumerevoli impegni che sta affrontando l’ex allievo di Rudy Zerbi, i due non si starebbero sentendo con continuità. “Non ci stiamo sentendo più di tanto perchè ho tanti impegni”, ha detto Deddy durante la partecipazione ad un evento online con i fans. Dichiarazioni che si aggiungono a quelle rilasciate ai microfoni di Verissimo. Durante l’intervista concessa a Silvia Toffanin, dopo la finale di Amici 2021, Deddy, parlando del suo rapporto con Rosa, aveva detto: “Ha reso il mio percorso più leggero. Mi ha aiutato tantissime volte come io penso a lei”. Dopo Deddy, parlerà la ballerina?

